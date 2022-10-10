Удары по Украине: военная операция вступает в новую фазу

Удары по Украине: военная операция вступает в новую фазуРоссия атаковала инфраструктуру страны после теракта на Крымском мосту
Утром 10 октября начались обстрелы Киева и других городов Украины. Одна из ракет взорвалась на Владимирской улице, где находятся здание Службы безопасности и офиса президента Украины, сообщил советник главы МВД страны Антон Геращенко. Весь киевский метрополитен приостановил работу, станции используются как убежища. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о попаданиях в критическую инфраструктуру города.
Прилеты были зафиксированы и в других городах, в том числе в Днепре, Одессе, Львове и Тернополе, об этом сообщили мэры городов в своих Telegram-каналах. По словам мэра Львова Андрея Садового, после ракетных ударов ТЭЦ приостановила работу. Харьков полностью обесточен после ракетных ударов, в городе нет света и воды, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. «Сейчас город Харьков полностью обесточен. Нет электроэнергии, нет подачи воды соответственно, мы полностью остановили метрополитен», – сказал он («РИА Новости»).
Пригородные поезда в Львовской и Харьковской областях, а также под Конотопом движутся с задержками из-за обесточенной контактной сети, заявил представитель украинских железных дорог. Взрывы на объектах критической инфраструктуры также зафиксированы в Ивано-Франковской области, сообщила глава областной администрации Светлана Онищук. Работа транспорта в Ивано-Франковске прекращена, сказал городской голова Руслан Марцинкив. «Просьба ко всем предприятиям и заведениям: работать в режиме онлайн в течение суток», – заявил он.
До конца недели все школы Украины переходят на дистанционку, сообщило минобразования страны. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в восьми регионах и в Киеве повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.
Высшее руководство России, как и представители Минобороны РФ, не выступали с заявлениями на этот счет в течение нескольких часов. Около 13.00 мск президент Владимир Путин заявил в ходе оперативного совещания Совбеза России, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием.
Обстрелы Украины произошли после подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту. 8 октября в результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием по ст. 205 УК РФ (теракт). По информации ведомства, погибли три человека. Путин назвал виновниками произошедшего украинские спецслужбы. Он предложил рассматривать взрыв на Крымском мосту как удар по объекту критически важной гражданской инфраструктуры.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в ночь с 9 на 10 октября, что россияне ждут «прямого уничтожения террористов», которые причастны к взрыву на Крымском мосту. «Все доклады и выводы сделаны. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире», – сказал он в интервью журналисту Надане Фридрихсон. Медведев также назвал произошедшее террористическим актом и диверсией, ответственность за которые полностью ложится на киевский режим. «Заказчик и исполнитель преступления – несостоявшееся государство Украина», – подчеркнул он.
После утреннего обстрела Украины чиновники в России начали говорить об «изменении подходов» к специальной военной операции. Теракт на Крымском мосту становится символом вступления конфликта в новую стадию, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов. Глава региона Сергей Аксенов заявил, что «подходы к проведению специальной военной операции изменены». «Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили и киевский режим был бы разгромлен. Надеюсь, что теперь темпы операции сбавляться не будут», – добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что пока решений об изменении статуса специальной военной операции не принималось.
Также 10 октября стало известно, что президенты Белоруссии и России договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко сообщил на совещании по вопросам безопасности, передает корреспондент «БелТА». «В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», – подчеркнул Лукашенко.
Старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин пояснил в разговоре с «Ведомостями», что линия на эскалацию боевых действий обозначилась еще до взрыва моста: «Удары по украинской инфраструктуре, правда, гораздо более скромные, наносились ранее на фоне отступления российских войск. Крымский мост, видимо, стал триггером для резкого усиления ударов». В дальнейшем, считает эксперт, будет идти эскалация, поскольку после завершения мобилизации произойдет ввод в операцию гораздо более значительных сил. «Численность российской группировки вырастет в разы». «Новая фаза операции, вероятнее всего, начнется после ввода мобилизованных в зоны боевых действий», – добавил он.