Удары по Украине: военная операция вступает в новую фазу

После утреннего обстрела Украины чиновники в России начали говорить об «изменении подходов» к специальной военной операции. Теракт на Крымском мосту становится символом вступления конфликта в новую стадию, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов. Глава региона Сергей Аксенов заявил, что «подходы к проведению специальной военной операции изменены». «Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили и киевский режим был бы разгромлен. Надеюсь, что теперь темпы операции сбавляться не будут», – добавил он.