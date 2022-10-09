Владимир Путин назвал виновными в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины

Пока стоимость ремонта моста никто из официальных лиц не приводил. Ущерб от взрыва Всероссийский союз страховщиков 8 октября оценил в 200–500 млн руб. «Восстановление одного пролета низкого моста [оцениваем] в сумму порядка 200–300 млн руб.», – заявил его представитель ТАСС, добавив, что, по их сведениям, мост не был застрахован. Эксперт по страхованию Максим Данилов говорит, что эти подсчеты «похожи на правду, но сложно доказуемы на данный момент». «Один пролет действительно может стоить около 100 млн руб., но стоимость конкретно на Крымском мосту может отличаться», – говорит он. Кроме того, нет ничего удивительного, если мост не был застрахован как имущественный комплекс, считает эксперт: «В отношении госимущества не так все просто, многие проекты, которые исполняются по федеральным программам, также не страхуются». Стройка моста была застрахована, потому что строительно-монтажный риск принято страховать, а эксплуатация – нет.