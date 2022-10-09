Владимир Путин назвал виновными в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины

Владимир Путин назвал виновными в теракте на Крымском мосту спецслужбы УкраиныВзрыв разрушил 0,8% автомобильной части этого объекта «критически важной гражданской инфраструктуры»
Президент России Владимир Путин вечером 9 октября заслушал доклад председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина по поводу взрыва на Крымском мосту: он прогремел 8 октября около 6.00 мск. «Сомнений нет, – заявил Путин по итогам доклада. – Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Авторы и исполнители и заказчики которого – спецслужбы Украины». За преступлением стоят не только спецслужбы Украины, но также «граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке теракта», добавил Бастрыкин. Возбуждено дело по статье о терроризме (ст. 205 УК РФ), и идет работа: «Допрошено много свидетелей, очевидцев, начаты и в значительной степени завершены специальные экспертные исследования – это взрывотехническая экспертиза, генетическая, криминалистическая».
Цена подрыва
Сооружение под названием «Крымский мост» – это два отдельных моста: автомобильный (17 км) и железнодорожный (18 км). Большая часть конструкции – балочные секции на 287 и 307 опорах соответственно, в основании которых около 7000 трубчатых свай длиной 12–90 м. Грузовой автомобиль, который двигался в сторону Керчи с Таманского полуострова (Краснодарский край), подорвался, поравнявшись с легковым автомобилем и составом вагонов-цистерн, проходившим по железнодорожной части моста. Семь топливных цистерн загорелись. В результате подрыва рухнуло два пролета одной из двух автомобильных проезжих частей по направлению из Тамани в Крым, еще два пролета разрушены частично.
Общая длина автомобильного моста, затронутого взрывом в первую очередь, составляет 16,9 км, а длина поврежденных четырех секций – около 260 м, следует из данных спутниковых снимков. Иными словами, восстановить необходимо около 0,8% полотна моста. Президент Владимир Путин в тот же день, 8 октября, распорядился создать правкомиссию в связи с «ЧП на Крымском мосту», в состав которой вошли главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД, а возглавил ее вице-премьер Марат Хуснуллин. По оценке крымских властей, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань осталась цела. Автомобильное и железнодорожное движение было приостановлено, но к вечеру субботы его начали возобновлять. «Запустили движение уже по двум полосам Крымского моста, – сообщил вечером 9 октября Хуснуллин, прибывший на место ЧП. – До этого мост работал в реверсивном режиме. На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерные ограждения».
Самыми дорогими из конструкций Крымского моста являются два арочных сооружения длиной 227 м, обеспечивающие судоходство, следует из открытых источников. Взрыв произошел в 15 пролетах, или почти в 1 км, от этих арок. Если бы разрушили их, то на восстановление могло бы уйти много времени.
Например, рухнувший в октябре 2019 г. 140-метровый арочный мост в тайваньском Наньфанао до сих пор не восстановлен. Хуснуллин вечером 8 октября заявил, что сроки ремонта члены правкомиссии назовут после «инструментального обследования» моста: «Через сутки [будет] предварительная информация, а потом мы ее проверим. Договорились о том, что еще проведем физическую нагрузку: есть такой механизм, когда мы загоним технику и проверим, насколько несут несущие конструкции. После этого уже скажем точные сроки».
Опоры моста взрыв не повредил. Восстановление дорожных пролетов относительно менее дорогая и сложная процедура. В свое время на строительство 17 км двух проезжих частей автодороги ушло 23 месяца: монтаж пролетов автомобильного моста начали в июне 2016 г., завершили в декабре 2017 г., а открыли движение в мае 2018 г. То есть процесс возведения четырех пролетов одной проезжей части занимал в разгар стройки пять дней. Само строительство автомобильной и железнодорожной частей Крымского моста обошлось в 228 млрд руб., сообщали в пресс-службе заказчика ФКУ «Упрдор «Тамань» в 2016 г. То есть на возведение 1 км пути было потрачено 6,5 млрд руб., а четыре секции одной проезжей части автомобильного моста, таким образом, можно оценить в 850 млн руб., или в 1,2 млрд руб. в ценах 2022 г.
Пока стоимость ремонта моста никто из официальных лиц не приводил. Ущерб от взрыва Всероссийский союз страховщиков 8 октября оценил в 200–500 млн руб. «Восстановление одного пролета низкого моста [оцениваем] в сумму порядка 200–300 млн руб.», – заявил его представитель ТАСС, добавив, что, по их сведениям, мост не был застрахован. Эксперт по страхованию Максим Данилов говорит, что эти подсчеты «похожи на правду, но сложно доказуемы на данный момент». «Один пролет действительно может стоить около 100 млн руб., но стоимость конкретно на Крымском мосту может отличаться», – говорит он. Кроме того, нет ничего удивительного, если мост не был застрахован как имущественный комплекс, считает эксперт: «В отношении госимущества не так все просто, многие проекты, которые исполняются по федеральным программам, также не страхуются». Стройка моста была застрахована, потому что строительно-монтажный риск принято страховать, а эксплуатация – нет.
Также правительство должно будет оценить ущерб туротрасли Крыма, сказал 8 октября представитель вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Статус взрыва
Изначально представители крымских властей сообщали, что жертв в результате подрыва нет, но позже сообщили о трех погибших. Следственный комитет (СК) заявил о возбуждении уголовного дела «в связи с происшествием на Крымском мосту» уже 8 октября. СМИ со ссылкой на свои источники в тот же день писали, что правоохранители расценивают случившееся как теракт. СК установил, что взорвавшийся на Крымском мосту грузовик принадлежал жителю Краснодарского края. Telegram-канал Baza опубликовал видео с мужчиной, назвавшим себя человеком, на которого был оформлен грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту. Водитель грузовика, который взорвался на Крымском мосту, получил заказ на перевозку удобрений через интернет, писал РБК со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, водителя использовали вслепую, т. е. предположительно он не знал о запланированном теракте.
В июне 2022 г. генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост – это цель номер один для украинских военных. Зампред Госдумы Ирина Яровая тогда объяснила слова Марченко террористической идеологией Киева. В октябре 2022 г. украинский генерал-майор запаса Сергей Кривонос заявил, что при гипотетическом наступлении на Херсон и Крым мост через Керченский пролив необходимо сначала повредить так, чтобы по нему могли передвигаться люди, но не техника. До присоединения новых регионов к России (Херсон, Запорожье, расположенная на берегу моря Донецкая народная республика) в 2022 г. Крымский мост был единственной сухопутной артерией, соединяющей полуостров с «большой землей» – Краснодарским краем.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал теракт на Крымском мосту только «началом». Помимо этого служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала в «Твиттере» фотографию разрушенного автомобильного полотна, обвалившегося в воду, подписав фото перефразированным четверостишием украинского поэта Тараса Шевченко: «Светает. Мост красиво пылает. Соловей в Крыму СБУ встречает». Высокопоставленный источник в Киеве на условиях анонимности рассказал The New York Times, что атаку организовали спецслужбы Украины. По словам собеседника газеты, в грузовик, который проезжал по мосту, была заложена бомба.
О том, что повреждения полотна Крымского моста вызваны действиями украинской стороны, первым из российских официальных лиц заявил утром 8 октября глава госсовета республики Владимир Константинов в своем Telegram-канале. «Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста сумели», – написал он. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию руководства Украины на подрыв автомобиля на Крымском мосту демонстрацией «его террористической сущности».
Если за подрывом Крымского моста действительно стоит украинская сторона, то Россией будет дан ответ, который «они все почувствуют», заявил «Ведомостям» глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. «Наш президент и верховный главнокомандующий никогда не делает то, что от него ждут «партнеры». Он делает то, что от него не ждут. Это будет то, что они все почувствуют», – заявил глава оборонного комитета. Источник «Ведомостей» в военном ведомстве также сообщил, что ответ «готовится».
Россия в ходе СВО высказывала целую серию угроз в ответ на агрессивные действия, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ эксперт РСМД Василий Кашин. По его словам, есть разные гипотезы, но главная заключается в следующем: «Наше руководство может исходить из того, что украинцы хотят спровоцировать их на какую-то реакцию. То есть считают, что не стоит менять [немедленно] какие-то стратегические установки в ответ на украинские теракты, которые с военной точки зрения кардинально ничего не меняют». Он также сомневается, что будет введен режим контртеррористической операции в связи с тем, что взрыв квалифицирован как теракт: такие возможности уже были.
При этом Путин уже вечером 8 октября подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста. Полномочия по «организации и координации мер защиты» транспортного перехода через Керченский пролив, энергомоста и газопровода из Краснодарского края в Крым, в частности, возложены на ФСБ. 9 октября Песков сказал, что в понедельник состоится заседание Совбеза России. Впрочем, по сведениям близкого к Кремлю источника «Ведомостей», его проведение планировалось и до данного ЧП.-