Глава оборонного комитета Госдумы прокомментировал теракт на Крымском мосту

Глава оборонного комитета Госдумы прокомментировал теракт на Крымском мостуКартаполов пообещал ответ в случае, если за содеянным стоит украинская сторона
Если за подрывом Крымского моста действительно стоит украинская сторона, то Россией будет дан ответ, который «они все почувствуют». Об этом «Ведомостям» заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.
Депутат напомнил, что президент поставил задачу разобраться в случившемся, создана специальная комиссия с участием всех заинтересованных ведомств. «Потом будут названы виновные. Уголовное дело заведено по факту совершения подрыва моста. А подрыв – это терроризм», – отметил Картаполов.
На вопрос будет ли Москва отвечать, если выяснится, что за терактом стоит Киев, Картаполов ответил, что «ответ будет». «А какой ответ будет, мы с вами узнаем. Наш президент и верховный главнокомандующий никогда не делает то, чего от него ждут "партнеры". Он делает то, чего от него не ждут. Это будет то, что они все почувствуют», – заявил глава оборонного комитета.
В субботу в районе шести утра на Крымском мосту произошел взрыв. Это случилось, когда фура и легковой автомобиль, обгонявший ее, пошли на подъем у судоходных арок моста. Оба автомобиля двигались по мосту в сторону Керчи с Таманского полуострова. В это же время по железнодорожной части моста проходил состав из вагонов-цистерн. Из-за взрыва цистерны с топливом загорелись.
В результате взрыва погибли три человека. Речь, предварительно, идет о людях, находившихся в легковом автомобиле, который оказался рядом с фурой. В воду упало несколько пролетов моста, также было повреждено более километра железнодорожных путей.
Через несколько часов после взрыва СКР заявил о возбуждении уголовного дела «в связи с происшествием на Крымском мосту». Статью в ведомстве не уточнили. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники писала, что службы расценивают случившееся как теракт (ст. 205 УК РФ). Автомобильное и железнодорожное движение было приостановлено, но к вечеру его начали возобновлять.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал ЧП на Крымском мосту только «началом». Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала в Twitter фотографию разрушенного автомобильного полотна, обвалившегося в воду, подписав фото перефразированным четверостишием украинского поэта Тараса Шевченко: «Светает. Мост красиво пылает. Соловей в Крыму СБУ встречает». Высокопоставленный источник в Киеве на условиях анонимности рассказал The New York Times, что что атаку организовали спецслужбы Украины. По словам собеседника газеты, в грузовик, который проезжал по мосту, была заложена бомба.
Повреждения полотна Крымского моста вызваны действиями украинской стороны, заявил глава госсовета республики Владимир Константинов в своем Telegram-канале. «Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста сумели», – написал он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию руководства Украины на подрыв автомобиля на Крымском мосту демонстрацией «его террористической сущности».
Крымский мост соединяет Керченский полуостров с Таманским и является самым длинным в России и Европе – его протяженность составляет 19 км. Строительство моста началось в феврале 2016 г. и полностью завершилось в декабре 2019 г. Стоимость проекта превысила 220 млрд руб.