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Политика

Глава оборонного комитета Госдумы прокомментировал теракт на Крымском мосту

Картаполов пообещал ответ в случае, если за содеянным стоит украинская сторона
Инна Сидоркова
Михаил Метцель / ТАСС

Если за подрывом Крымского моста действительно стоит украинская сторона, то Россией будет дан ответ, который «они все почувствуют». Об этом «Ведомостям» заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.

Депутат напомнил, что президент поставил задачу разобраться в случившемся, создана специальная комиссия с участием всех заинтересованных ведомств. «Потом будут названы виновные. Уголовное дело заведено по факту совершения подрыва моста. А подрыв – это терроризм», – отметил Картаполов.

На вопрос будет ли Москва отвечать, если выяснится, что за терактом стоит Киев, Картаполов ответил, что «ответ будет». «А какой ответ будет, мы с вами узнаем. Наш президент и верховный главнокомандующий никогда не делает то, чего от него ждут "партнеры". Он делает то, чего от него не ждут. Это будет то, что они все почувствуют», – заявил глава оборонного комитета.

В субботу в районе шести утра на Крымском мосту произошел взрыв. Это случилось, когда фура и легковой автомобиль, обгонявший ее, пошли на подъем у судоходных арок моста. Оба автомобиля двигались по мосту в сторону Керчи с Таманского полуострова. В это же время по железнодорожной части моста проходил состав из вагонов-цистерн. Из-за взрыва цистерны с топливом загорелись.

В результате взрыва погибли три человека. Речь, предварительно, идет о людях, находившихся в легковом автомобиле, который оказался рядом с фурой. В воду упало несколько пролетов моста, также было повреждено более километра железнодорожных путей.

Через несколько часов после взрыва СКР заявил о возбуждении уголовного дела «в связи с происшествием на Крымском мосту». Статью в ведомстве не уточнили. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники писала, что службы расценивают случившееся как теракт (ст. 205 УК РФ). Автомобильное и железнодорожное движение было приостановлено, но к вечеру его начали возобновлять.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал ЧП на Крымском мосту только «началом». Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала в Twitter фотографию разрушенного автомобильного полотна, обвалившегося в воду, подписав фото перефразированным четверостишием украинского поэта Тараса Шевченко: «Светает. Мост красиво пылает. Соловей в Крыму СБУ встречает». Высокопоставленный источник в Киеве на условиях анонимности рассказал The New York Times, что что атаку организовали спецслужбы Украины. По словам собеседника газеты, в грузовик, который проезжал по мосту, была заложена бомба.

Повреждения полотна Крымского моста вызваны действиями украинской стороны, заявил глава госсовета республики Владимир Константинов в своем Telegram-канале. «Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста сумели», – написал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию руководства Украины на подрыв автомобиля на Крымском мосту демонстрацией «его террористической сущности».

Крымский мост соединяет Керченский полуостров с Таманским и является самым длинным в России и Европе – его протяженность составляет 19 км. Строительство моста началось в феврале 2016 г. и полностью завершилось в декабре 2019 г. Стоимость проекта превысила 220 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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