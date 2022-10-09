Глава оборонного комитета Госдумы прокомментировал теракт на Крымском мосту

На вопрос будет ли Москва отвечать, если выяснится, что за терактом стоит Киев, Картаполов ответил, что «ответ будет». «А какой ответ будет, мы с вами узнаем. Наш президент и верховный главнокомандующий никогда не делает то, чего от него ждут "партнеры". Он делает то, чего от него не ждут. Это будет то, что они все почувствуют», – заявил глава оборонного комитета.