IKEA продлила права на товарный знак IKEA Family в России
Компания IKEA продлила срок действия исключительного права на товарный знак Ikea Family на 10 лет, сообщил ТАСС со ссылкой на Роспатент.
Нидерландская компания Inter IKEA Systems B.V. подавала заявку на продление товарного знака несколько раз. Срок действия регистрации прошлого товарного знака заканчивался в сентябре 2026 г. Новая заявка истечет в сентябре 2036 г.
Товарный знак зарегистрирован по 19 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Он охватывает инструменты, бытовую технику, канцелярские товары, мебель, посуду, текстиль, одежду и обувь, игрушки, товары для дома и сада и др.