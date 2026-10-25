IKEA продлила права на товарный знак IKEA Family в России

3 марта 2022 г. IKEA объявила о приостановке работы в России из-за военных действий на Украине, которые привели к нарушениям в логистике. 8 ноября 2024 г. владелец шведского ритейлера IKEA Ingka Group продал последний актив в России – склад в подмосковном Есипово.