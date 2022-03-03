IKEA приостанавливает свою деятельность в России
Шведский ритейлер IKEA объявил о приостановке работы в России из-за военных действий на Украине, которые привели к нарушениям в логистике. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в Twitter.
«Война в Украине оказывает огромное влияние на человеческий фактор и приводит к серьезным нарушениям в цепочке поставок и торговых условиях, поэтому группа компаний решила временно приостановить деятельность IKEA в России», — следует из заявления.
Ранее сегодня о решении приостановить свою работу объявил датский конкурент IKEA — компания Jysk, сообщило агентство Ritzaus Bureau. Jysk закрывает онлайн-направление и все 13 магазинов, работающих в России.