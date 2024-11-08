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IKEA закрыла сделку по продаже последнего актива в России

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Владелец шведского ритейлера IKEA Ingka Group продал последний актив в России – склад в подмосковном Есипово. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника на рынке коммерческой недвижимости и представителя покупателя – предпринимателя Роберта Узилова.

Эта недвижимость ранее не вошла в сделку шведов и Газпромбанка, выкупившего все ТЦ «Мега». Компания открыла дистрибуторский центр в Есипово в 2003 г. После модернизаций его площадь увеличилась с 50 000 кв. м до почти 180 000 кв. м. Склад обслуживал все магазины шведского ритейлера, его называли «ключом для развития IKEA в России».

В марте 2022 г. IKEA временно закрыла магазины в России на фоне спецоперации России на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня того же года стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. Покупателями заводов стали специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах Slotex, а также «Лузалес».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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