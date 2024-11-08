IKEA закрыла сделку по продаже последнего актива в России

В марте 2022 г. IKEA временно закрыла магазины в России на фоне спецоперации России на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня того же года стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. Покупателями заводов стали специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах Slotex, а также «Лузалес».