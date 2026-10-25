Пять человек пострадали в Пермском крае из-за удара ВСУ

Он уточнил, что раненые – работники предприятия. Троих направили на осмотр в приемное отделение больницы. Один человек от осмотра отказался, еще один будет лечиться амбулаторно. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, отметил Махонин. Само предприятие получило незначительные повреждения, оно продолжает работать в штатном режиме.