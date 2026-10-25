Пять человек пострадали в Пермском крае из-за удара ВСУ
Пять человек пострадали при атаке ВСУ на промышленный объект на севере Пермского края. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
Он уточнил, что раненые – работники предприятия. Троих направили на осмотр в приемное отделение больницы. Один человек от осмотра отказался, еще один будет лечиться амбулаторно. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, отметил Махонин. Само предприятие получило незначительные повреждения, оно продолжает работать в штатном режиме.
Утром 25 октября над территорией Пермского края ликвидировали 11 дронов. Минувшей ночью силы ПВО сбили 532 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России. Массированной атаке подвергся Белгород. Погибли двое мужчин: один пострадавший скончался в больнице, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
В результате атаки в Белгороде повреждены 30 многоквартирных домов, 35 автомобилей, четыре частных дома, три административных здания, восемь коммерческих и три социальных объекта.