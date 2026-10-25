933 российских бойца вернулись в РФ с мая 2026 года

Кроме того, в тот же день на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области состоялась гуманитарная акция по воссоединению 12 семей. Семь человек вернулись к родным в Россию, еще семеро – на Украину. Мероприятие прошло по договоренности сторон при содействии Международного Комитета Красного Креста. Среди вернувшихся в Россию – преимущественно пожилые люди, которые не могли выехать из-за утраченных или просроченных документов, отсутствия средств к существованию, необходимости лечения и ухода.