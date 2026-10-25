933 российских бойца вернулись в РФ с мая 2026 года
23 октября Россия и Украина провели шестой обмен военными с момента вступления в должность уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой в мае 2026 г. Всего за это время в РФ вернулись 933 человека, передает пресс-служба омбудсмена.
Россия и Украина провели обмен по формуле «270 на 270». Впервые в РФ вернулись 50 военнослужащих из ДНР (31), ЛНР (13) и Крыма (шестеро). Украинская сторона с 2022 г. не соглашалась включать их в обменный процесс, и согласие удалось получить в результате переговоров Лантратовой с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.
«Вместе с региональными уполномоченными по правам человека в наших исторических регионах мы лично встречались с матерями бойцов, выслушивали их истории, принимали обращения. Украина говорила им, что их сыновья не вернутся», – сообщила Лантратова.
Она добавила, что Россия продолжает добиваться освобождения своих военнослужащих. «Эти переговоры были непростыми, потребовалось немало усилий, но сегодня мы видим результат этой работы. Наши бойцы дома. А их матери наконец дождались сыновей», – подчеркнула омбудсмен.
Лантратова отметила, что среди освобожденных есть раненые военнослужащие. Им окажут необходимую медицинскую помощь, проведут лечение и реабилитацию. Аппарат уполномоченного также продолжит сопровождать бойцов и их семьи по вопросам оформления документов, медицинской и социальной поддержки.
Кроме того, в тот же день на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области состоялась гуманитарная акция по воссоединению 12 семей. Семь человек вернулись к родным в Россию, еще семеро – на Украину. Мероприятие прошло по договоренности сторон при содействии Международного Комитета Красного Креста. Среди вернувшихся в Россию – преимущественно пожилые люди, которые не могли выехать из-за утраченных или просроченных документов, отсутствия средств к существованию, необходимости лечения и ухода.
С начала конфликта в 2022 г. Россия и Украина регулярно проводили воссоединение семей, а также обмены военнопленными и телами погибших.