Шесть российских семей воссоединятся после встречи омбудсменов РФ и Украины

17 сентября на границе Белоруссии воссоединились семьи из России и с Украины. В рамках гуманитарной миссии из России на Украину к своим родственникам отправились 15 человек. В обратном направлении – с Украины к своим близким – вернулись три человека. Тогда среди участников акции были в основном пенсионеры и маломобильные граждане.