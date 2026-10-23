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Шесть российских семей воссоединятся после встречи омбудсменов РФ и Украины

Максим Цуланов
Юрий Кочетков / РИА Новости
Юрий Кочетков / РИА Новости

Шесть российских семей и шесть семей на Украине воссоединятся в результате гуманитарной акции, передает ТАСС.

Это стало возможным после встречи уполномоченных по правам человека в РФ и Украине Яны Лантратовой и Дмитрия Лубинца. Они провели встречу на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области в Белоруссии 23 октября.

17 сентября на границе Белоруссии воссоединились семьи из России и с Украины. В рамках гуманитарной миссии из России на Украину к своим родственникам отправились 15 человек. В обратном направлении – с Украины к своим близким – вернулись три человека. Тогда среди участников акции были в основном пенсионеры и маломобильные граждане.

Россия и Украина с начала конфликта в 2022 г. регулярно проводят акции воссоединения семей, а также обмена военнопленными и телами погибших.

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