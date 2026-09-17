На границе Белоруссии воссоединились семьи из России и с Украины
Очередная гуманитарная акция по воссоединению семей из России и с Украины состоялась на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута», сообщило агентство «БелТА».
В рамках гуманитарной миссии из России на Украину к своим родственникам отправились 15 человек. В обратном направлении – с Украины к своим близким – возвращаются три человека.
Как отмечает агентство, среди участников акции в основном пенсионеры и маломобильные граждане.
В августе на белорусско-украинской границе России были переданы восемь человек, Украине – семеро. Обмен состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе.