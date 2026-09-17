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На границе Белоруссии воссоединились семьи из России и с Украины

Татьяна Мозолевская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Очередная гуманитарная акция по воссоединению семей из России и с Украины состоялась на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута», сообщило агентство «БелТА».

В рамках гуманитарной миссии из России на Украину к своим родственникам отправились 15 человек. В обратном направлении – с Украины к своим близким – возвращаются три человека.

Как отмечает агентство, среди участников акции в основном пенсионеры и маломобильные граждане.

В августе на белорусско-украинской границе России были переданы восемь человек, Украине – семеро. Обмен состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе.

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