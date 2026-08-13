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Россия и Украина провели обмен гражданскими лицами

Он состоялся на белорусско-украинской границе
Ведомости

В Белоруссии прошел обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной, передает БелТА.

России были переданы восемь человек, Украине – семеро. Большинство – пенсионеры. Обмен состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе.

Замглавы региональной делегации по вопросам оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста Ассем Элессави назвал важным проведение таких обменов для воссоединения семей и возвращения людей в страну гражданской принадлежности.

13 августа уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова объявила, что Москва готова к обмену еще 273 украинских военнослужащих. До этого Лантратова сообщила, что Москва готова передать 224 украинцев, включая пленных и осужденных в России.

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