Омбудсмен Лантратова опубликовала списки украинских военнопленных для обмена
Российская сторона готова к обмену еще 273 украинских военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, опубликовав список имен.
Накануне Лантратова сообщила, что Москва готова передать 224 украинцев, включая пленных и осужденных в России.
«В дополнение к нему мы публикуем список из еще 273 украинских военнослужащих, которых мы готовы передать в ходе ближайших этапов обмена для их скорейшего возвращения к своим родным и близким», – написала она в Telegram.
По ее словам, большинство из них находятся в России с 2022 г. Москва готова к передаче украинских солдат для возвращения российских военных.
12 августа Лантратова заявила, что Россия готова рассматривать «самые разные варианты обмена». В тот же день она заявляла, что Россия в течение последнего месяца направила Киеву три списка для обмена, однако Украина, как утверждается, не забирает своих граждан.
26 июня Москва и Киев провели обмен по формуле «160 на 160». Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Освобожденные российские военные сначала находились в Белоруссии, где с ними работала Лантратова.