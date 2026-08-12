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Лантратова: Россия трижды предлагала Украине списки на обмен

Ведомости

Россия в течение последнего месяца направила Киеву три списка для обмена, однако Украина не забирает своих граждан. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем Telegram-канале.

По ее словам, Россия сохраняет готовность к проведению обмена. Омбудсмен уточнила, что в переданных списках фигурировали как военнослужащие, так и лица, осужденные в России по различным статьям.

29 июля Лантратова в кулуарах Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» анонсировала обмен военнопленными с Украиной. Она уточнила про две категории пленных. Первая категория – это военнопленные. Вторая категория – это гражданские люди, которые находятся на территории Украины и не могут воссоединиться со своими семьями, не могут вернуться домой.

7 июля омбудсмен говорила, что аппарат уполномоченного по правам человека в России совместно с Минобороны РФ в июне установил судьбу 91 военнослужащего, которые ранее считались пропавшими без вести в зоне спецоперации. Аппарат принял более 9500 обращений по теме спецоперации, добившись положительных решений в 342 случаях. Вопросы касались медицины, социальных выплат и оформления документов.

29 июня Лантратова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала, что за время ее работы на этом посту российская сторона вернула на родину 550 военнопленных. По ее словам, эта деятельность ведется совместно с Минобороны, профильными спецслужбами, учреждениями ФСИН, а также при содействии белорусской стороны.

26 июня Москва и Киев вернули по 160 пленных военнослужащих при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

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