Лантратова: Россия трижды предлагала Украине списки на обмен

29 июля Лантратова в кулуарах Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» анонсировала обмен военнопленными с Украиной. Она уточнила про две категории пленных. Первая категория – это военнопленные. Вторая категория – это гражданские люди, которые находятся на территории Украины и не могут воссоединиться со своими семьями, не могут вернуться домой.