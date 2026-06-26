Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «160 на 160»

Предыдущий крупный обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 5 июня по формуле «185 на 185». До этого, 15 мая, стороны провели обмен «205 на 205». В марте – апреле 2026 г. прошли обмены по формулам «200 на 200», «300 на 300», «193 на 193» и «175 на 175». Всего, по данным на май 2026 г., Россия вернула из украинского плена 3724 военнослужащих. Переговоры об обмене традиционно проходят при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.