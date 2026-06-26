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Главная / Политика /

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «160 на 160»

Посредником выступили ОАЭ
Ведомости

Москва и Киев вернули по 160 пленных военнослужащих. Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Освобожденные российские военные находятся в Белоруссии, где с ними работает уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ», – говорится в сообщении Минобороны РФ. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи их доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Предыдущий крупный обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 5 июня по формуле «185 на 185». До этого, 15 мая, стороны провели обмен «205 на 205». В марте – апреле 2026 г. прошли обмены по формулам «200 на 200», «300 на 300», «193 на 193» и «175 на 175». Всего, по данным на май 2026 г., Россия вернула из украинского плена 3724 военнослужащих. Переговоры об обмене традиционно проходят при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

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