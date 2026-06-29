Лантратова: за месяц удалось вернуть в Россию 550 военнопленных
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что за время работы на посту омбудсмена удалось вернуть в страну 550 российских военнопленных. Об этом она сообщила на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По ее словам, работа по возвращению российских военнослужащих ведется при участии Министерства обороны, профильных спецслужб, учреждений ФСИН и коллег из Белоруссии.
Путин принял Лантратову в Кремле. Это первая встреча президента с новым омбудсменом России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о предстоящей встрече, отметил, что новому омбудсмену уже есть о чем доложить главе государства.
Лантратова была избрана федеральным уполномоченным по правам человека 14 мая. На пленарном заседании Госдумы ее кандидатуру поддержал 301 депутат. Против проголосовали четыре парламентария, еще двое воздержались.