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Главная / Политика /

Лантратова: за месяц удалось вернуть в Россию 550 военнопленных

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что за время работы на посту омбудсмена удалось вернуть в страну 550 российских военнопленных. Об этом она сообщила на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По ее словам, работа по возвращению российских военнослужащих ведется при участии Министерства обороны, профильных спецслужб, учреждений ФСИН и коллег из Белоруссии.

Путин принял Лантратову в Кремле. Это первая встреча президента с новым омбудсменом России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о предстоящей встрече, отметил, что новому омбудсмену уже есть о чем доложить главе государства.

Лантратова была избрана федеральным уполномоченным по правам человека 14 мая. На пленарном заседании Госдумы ее кандидатуру поддержал 301 депутат. Против проголосовали четыре парламентария, еще двое воздержались.

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