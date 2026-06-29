Путин проведет первую встречу с новым омбудсменом Лантратовой
Президент РФ Владимир Путин проведет первую встречу с Яной Лантратовой после ее назначения на должность уполномоченного по правам человека. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, новому омбудсмену уже есть о чем доложить главе государства.
«Много всего успела сделать Яна Лантратова и в плане организации обменов пленными, возвращения наших семей и так далее. Обо всем об этом сегодня пойдет речь», – сказал Песков.
Лантратова была избрана федеральным уполномоченным по правам человека 14 мая. На пленарном заседании Госдумы ее кандидатуру поддержал 301 депутат. Против проголосовали четыре парламентария, еще двое воздержались.
Полномочия предыдущего омбудсмена Татьяны Москальковой завершились в апреле 2026 г. Она занимала этот пост с 2016 г. Во время пленарного заседания депутаты проводили Москалькову аплодисментами, а спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил ее за работу, отметив, что за десять лет институт уполномоченного по правам человека значительно усовершенствовался.
В тот же день Песков отмечал, что президент проведет встречу с новым уполномоченным по правам человека, когда это позволит его график.