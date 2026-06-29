Путин проведет первую встречу с новым омбудсменом Лантратовой

Полномочия предыдущего омбудсмена Татьяны Москальковой завершились в апреле 2026 г. Она занимала этот пост с 2016 г. Во время пленарного заседания депутаты проводили Москалькову аплодисментами, а спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил ее за работу, отметив, что за десять лет институт уполномоченного по правам человека значительно усовершенствовался.