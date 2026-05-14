Лантратову избрали новым уполномоченным по правам человека в России

Она сменит на посту ушедшую Татьяну Москалькову
Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия») избрана уполномоченным по правам человека России. Решение было принято с помощью тайного голосования на пленарном заседании Госдумы.

За кандидатуру Лантратовой проголосовал 301 депутат, против – четыре, еще двое воздержались.

Срок полномочий Москальковой истек в апреле 2026 г., она занимала пост омбудсмена с 2016 г. На заседании 14 мая парламентарии проводили ее аплодисментами, а спикер нижней палаты Вячеслав Володин поблагодарил за работу, отметив, что институт омбудсмена за десять лет усовершенствовался.

На место Москальковой рассматривались три кандидатуры от оппозиционных фракций нижней палаты. Кроме Лантратовой, в числе претендентов были член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев (КПРФ) и первый зампредседателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев (ЛДПР). По данным источников «Ведомостей», предполагалось, что Лантратову поддержат все фракции.

Чем известна новый омбудсмен Яна Лантратова

Лантратовой 37 лет, она родилась в Санкт-Петербурге. Является выпускницей факультета журналистики Санкт-Петербургского госуниверситета и юридического факультета Северо-Западной академии госслужбы. В 2011 г. участвовала в выборах в Госдуму по списку «Единой России» в региональной группе по Санкт-Петербургу. В 2013–2015 гг. была главой Союза добровольцев России.

В 2012 г. стала членом Совета по правам человека (СПЧ), а в 2015 г. – ответственным секретарем организации. С 2017 по 2019 г. работала главным советником в управлении президента по общественным проектам. В 2019–2021 гг. была руководителем гуманитарных проектов на территории СНГ и ЕАЭС департамента развития интеграционных проектов Минэкономразвития. В 2021 г. избралась в Госдуму по партийному списку «Справедливой России». В 2025 г. стала главой комитета по развитию гражданского общества.

