Москалькова покинула пост уполномоченного по правам человека в РоссииОна была омбудсменом с 2016 года
Татьяна Москалькова покинула пост уполномоченного по правам человека в России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил ее за работу. Парламентарии на заседании проводили экс-омбудсмена аплодисментами.
Срок полномочий Москальковой истек в апреле 2026 г.
По словам Володина, Москалькова многое сделала для того, чтобы именно человек стоял во главе повестки работы института омбудсмена. «И надо сказать, вот за прошедшее время этот институт, он совершенствовался, повышалось качество его работы», – отметил он.
14 мая на пленарном заседании Госдума рассмотрит вопрос о назначении нового уполномоченного по правам человека в РФ. Предложены три кандидатуры от оппозиционных фракций нижней палаты. В числе претендентов – член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев (КПРФ), первый зампредседателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев (ЛДПР), председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия»). По информации источников «Ведомостей», именно Лантратову должны поддержать все фракции.
Москалькова занимала пост омбудсмена с 2016 г. До этого она работала первым заместителем начальника правового департамента МВД, имеет звание генерал-майор полиции. В период 2007–2016 гг. – депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия».