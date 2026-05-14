Москалькова покинула пост уполномоченного по правам человека в России

14 мая на пленарном заседании Госдума рассмотрит вопрос о назначении нового уполномоченного по правам человека в РФ. Предложены три кандидатуры от оппозиционных фракций нижней палаты. В числе претендентов – член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев (КПРФ), первый зампредседателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев (ЛДПР), председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия»). По информации источников «Ведомостей», именно Лантратову должны поддержать все фракции.