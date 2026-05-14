GMKN131,7-1,48%CNY Бирж.10,778-0,35%IMOEX2 666,14-1,06%RTSI1 145,17-1,06%RGBI119,36-0,07%RGBITR781,88-0,03%
Главная / Политика /

Песков рассказал, когда Путин встретится с новым омбудсменом Лантратовой

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с новым уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой, когда это позволит график главы государства. Об этом сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

«Как только будет возможность в графике президента, я уверен, эта встреча состоится, конечно», – сказал представитель Кремля.

14 мая Госдума избрала Лантратову федеральным омбудсменом. Решение депутаты приняли тайным голосованием на пленарном заседании. Кандидатуру главы комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений поддержал 301 депутат. Против выступили четыре парламентария, еще двое воздержались.

Чем известна новый омбудсмен Яна Лантратова

Полномочия предыдущего омбудсмена Татьяны Москальковой истекли в апреле 2026 г. Она занимала этот пост с 2016 г. Во время заседания депутаты проводили Москалькову аплодисментами. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил ее за работу и отметил, что за десять лет институт уполномоченного по правам человека существенно усовершенствовался.

Помимо Лантратовой, на должность омбудсмена претендовали депутат КПРФ Артем Прокофьев и представитель ЛДПР Иван Сухарев. Источники «Ведомостей» до этого сообщали, что кандидатуру Лантратовой были готовы поддержать все парламентские фракции.

12 мая Москалькова представила Путину доклад об итогах за год и за последние 10 лет. В ходе встречи она особое внимание уделила работе по обмену пленными российскими военнослужащими и гуманитарной поддержке. По ее словам, за последние годы среди граждан выросло доверие к омбудсмену.

