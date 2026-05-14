Песков рассказал, когда Путин встретится с новым омбудсменом Лантратовой

Полномочия предыдущего омбудсмена Татьяны Москальковой истекли в апреле 2026 г. Она занимала этот пост с 2016 г. Во время заседания депутаты проводили Москалькову аплодисментами. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил ее за работу и отметил, что за десять лет институт уполномоченного по правам человека существенно усовершенствовался.