Москалькова подвела итоги десятилетней работы на посту омбудсмена

Москалькова подвела итоги десятилетней работы на посту омбудсменаОна представила Путину ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в России
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова представила президенту Владимиру Путину ежегодный доклад. Она также подвела итоги своей десятилетней работы на посту омбудсмена. Особое внимание она уделила работе по обмену пленных российских военнослужащих, а также гуманитарной поддержке.
Москалькова сообщила, что в России выросло число обращений к омбудсмену, так как среди граждан выросло доверие. В 2016 г. их было 42 549 штук, а в 2025 – уже 128 717. Из них в прошлом году положительно разрешили 18 970 обращений.
Больше всего обращений было в сфере гуманитарных вопросов, касающихся спецоперации, – 49 164, из которых положительно разрешили 4212 обращений. Уполномоченный по правам человека повлияла на возвращение 3724 военнослужащих из плена, установление судьбы 9083 военнослужащих, помощь в разрешении социальных проблем для 4480 человек и передаче 5000 посылок и писем от родственников.
По оказанию помощи эвакуированным и переселенным лицам – было передано 200 т гуманитарной помощи, посещено 27 пунктов временного размещения. 165 жителей Курской области были возвращены на Родину, и 75 человек, 47 из которых дети, были воссоединены со своими семьями
В сфере уголовного процесса поступило 8257 обращений. 994 участникам было оказано содействие в защите прав. 38 приговоров было пересмотрено. Также из 3463 обращений из учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС) было положительно разрешено 386. Кроме того, было отменено 5000 решений органов публичной власти, 500 решений в сфере уголовного процесса. Также 2000 должностных лиц были привлечены к ответственности.
По поручению президента омбудсмен решала и системные вопросы. Так, было реструктурировано 21 905 жилищных кредитов валютным ипотечным заемщикам, 1000 семьям военнослужащих в Севастополе предоставили возможность получить жилье. Социальные выплаты для приобретения жилья предоставили 6693 переселенцам с Байконура.
21 апреля завершился второй пятилетний срок Москальковой на посту. Согласно законодательству, она продолжит исполнять обязанности до назначения нового омбудсмена, которого Госдума должна утвердить не позднее 21 мая.