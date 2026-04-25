Доктор наук, генерал-майор и правозащитница: чем известна Татьяна Москалькова

В 2011 г. Москалькову переизбрали от «Справедливой России». При ее участии на рассмотрение был вынесен 121 законопроект, из них 22 – приняты. Среди них, например, закон о лишении члена парламента его полномочий, если он не исполняет своих обязанностей. Москалькова также участвовала в разработке законопроекта, который предлагал в случае лишения свободы засчитывать день в СИЗО как полтора дня в исправительной колонии общего режима. Инициатива была внесена в 2008 г., а одобрена только спустя десять лет. Помимо этого, Москалькова выступала за введение добровольной военной службы для женщин и создание суда СНГ по правам человека (на фоне событий на Украине в 2014 г.).