Доктор наук, генерал-майор и правозащитница: чем известна Татьяна Москалькова

Доктор наук, генерал-майор и правозащитница: чем известна Татьяна МоскальковаОмбудсмен покидает пост после 10 лет работы
21 апреля истек второй пятилетний срок Татьяны Москальковой на посту уполномоченного по правам человека в России. При этом, в соответствии с законом, она продолжит исполнять свои обязанности до назначения преемника, которого утвердит Госдума не позднее 21 мая.
Татьяна Москалькова родилась 30 мая 1955 г. в Витебске (Белоруссия). Ее отец был десантником, прошедшим всю Великую Отечественную войну. С ее мамой он познакомился на фронте, и пара поженилась в 1944 г. После рождения дочери семья на семь лет переехала во Владивосток, но затем вернулась в Белоруссию. Старший брат Владимир поступил в Уссурийское суворовское училище, а будущий омбудсмен пошла в начальную школу в городе Барановичи. Дома, по словам самой Москальковой, царила атмосфера «безусловной любви и уважения», но, когда ей было 10 лет, отец умер. Вскоре после этого семья переебралась в Москву.
Образование и служба в МВД
В 17 лет Москалькова поступила во Всесоюзный юридический заочный институт (сейчас Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина), окончила его в 1978 г. Вскоре после начала учебы она устроилась бухгалтером в Иностранную юридическую коллегию (входила в состав МИД СССР), а спустя два года, в 1974 г., ее позвали секретарем в отдел по помилованию Президиума Верховного Совета РСФСР. Позже дослужилась до консультанта. Там Москалькова проработала десять лет, подготовив в общей сложности свыше 3000 проектов решений о помиловании.
В 19 лет познакомилась со своим будущим мужем Анатолием, работавшим тогда в институте редких металлов. Пара вскоре поженилась, у них родилась дочь.
В 1984 г. партком решил, как рассказывала Москалькова, подобрать «профессионального человека в области помилования» для налаживания работы по этой части в МВД. По возрасту подходила только она, и Москалькова и согласилась. Коллеги и муж будущего омбудсмена были против работы в МВД, но она воспринимала это как продолжение профессиональной деятельности по помилованию. Москалькова начала работать в юридическом отделе управления делами МВД СССР, проверяя правовую экспертизу проектов нормативных актов на соответствие международным актам и Конституции.
За 27 лет работы Москалькова дослужилась до первого заместителя начальника правового департамента МВД России. Она занималась разработкой законов и других правовых актов, направленных на защиту прав и свобод человека и борьбу с преступностью. При ее взаимодействии с парламентом было разработано свыше 70 законопроектов. В 1999 г. получила звание генерал-майора милиции, оставила службу в декабре 2007 г.
Во время службы Москалькова продолжила и свой образовательный путь. В 1988 г. она окончила аспирантуру Института государства и права Академии наук СССР, защитив диссертацию на тему «Уважение чести и достоинства личности как принцип советского уголовного процесса». Позднее будущий омбудсмен рассказывала, что при работе над текстом поняла, «что постичь основы права невозможно без познания морально-нравственных ценностей». Она начала изучать религиозную литературу, стала чаще встречаться и беседовать с православными священниками.
В 1997 г. в Академии управления МВД России Москалькова защитила докторскую диссертацию по юриспруденции на тему «Нравственные основы уголовного процесса: стадия предварительного расследования». В 2001 г. стала доктором философских наук, защитив диссертацию «Культура противодействия злу в работе правоохранительных органов Российской Федерации: социально-философский аспект».
В этих и других научных работах (их более сотни) будущий омбудсмен выступала за введение в закон нормы о свидетельском иммунитете, запрете использовать в качестве доказательств показания, полученные путем угроз и насилия, компенсации за моральный ущерб, причиненный незаконным привлечением к уголовной ответственности, и др. Практически все ее предложения были впоследствии закреплены в законодательстве РФ, говорится на сайте уполномоченного по правам человека.
Депутат Госдумы
Впервые Москалькова баллотировалась в Госдуму еще в 1999 г. от «Яблока» по Рыбинскому одномандатному округу, заняв в результате второе место. Во второй раз она приняла участие в выборах уже в 2007 г., пройдя в нижнюю палату по списку «Справедливой России». С лидером партии Сергеем Мироновым, который в 2001-2011 гг. возглавлял Совет Федерации, Москалькова активно сотрудничала, когда была начальником управления по взаимодействию с парламентом. В ГД она занимала пост заместителя председателя комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками.
В 2011 г. Москалькову переизбрали от «Справедливой России». При ее участии на рассмотрение был вынесен 121 законопроект, из них 22 – приняты. Среди них, например, закон о лишении члена парламента его полномочий, если он не исполняет своих обязанностей. Москалькова также участвовала в разработке законопроекта, который предлагал в случае лишения свободы засчитывать день в СИЗО как полтора дня в исправительной колонии общего режима. Инициатива была внесена в 2008 г., а одобрена только спустя десять лет. Помимо этого, Москалькова выступала за введение добровольной военной службы для женщин и создание суда СНГ по правам человека (на фоне событий на Украине в 2014 г.).
Деятельность на посту омбудсмена
22 апреля 2016 г. депутаты определили Москалькову (выдвинута «Справедливой Россией») новым уполномоченным по правам человека. Тогда ее поддержали 323 парламентария. В своем выступлении перед Госдумой она заявила, что уделит особое внимание защите трудовых прав граждан, защите прав за рубежом, где закрываются русские школы. Правозащитная сфера, как она тогда говорила, стала «полем шантажа для Запада». Ее предшественница на посту Элла Памфилова была назначена в ЦИК по президентской квоте и избрана председателем Центризбиркома.
В 2021 г. Москалькова была переизбрана на второй срок, в этот раз ее кандидатуру внес президент Владимир Путин.
Москалькова, по собственным словам, не ожидала, что придется столкнуться с таким количеством обращений. Главным результатом своего первого срока она называла усовершенствование формата взаимоотношений заявителям и органами власти, благодаря чему число людей, которым удалось помочь, выросло в шесть раз – до 1 млн человек за первые пять лет. Еще одним итогом первого срока стал пакет нормативных актов, укреплявший правовой статус уполномоченных по правам человека в субъектах России.
В мае 2017 г. Москалькова на встрече с Путиным поднимала тему выплаты долга валютными ипотечниками по курсу на день взятия кредита: те оказались в бедственном положении после ослабления рубля в 2014 г. В результате из бюджета было выделено 2 млрд руб. для оказания помощи по 21 905 ипотечным жилищным кредитам.
В июне 2019 г. Москалькова высказывала Путину обеспокоенность по поводу применения силы полицией по отношении к журналисту Ивану Голунову (был задержан по подозрению в сбыте наркотиков, позднее – на фоне громкой общественной кампании – освобожден, а подбросившие ему наркотики полицейские были приговорены к крупным срокам). Глава государства, по ее оценке, тогда положительно отреагировал на обращение.
После начала спецоперации на Украине одним из сложнейших направлений Москальковой стал обмен военнопленными и помощь семьям. Для этого аппарат омбудсмена регулярно ведет диалог как с украинской стороной, так и с Международным комитетом Красного Креста (МККК), при содействии которого передаются письма и посылки для обеих сторон.
В 2023 г. Москалькова попала под санкции ЕС, США, Канады и Японии. Сама она говорила, что таким образом западные страны отказали ей в праве доносить правозащитную позицию России и бороться за права соотечественников.
Осенью 2025 г. Москалькова в интервью «Комсомольской правде» выступила за большую независимость судов от следователя и прокурора, предложив включать еще на ранних стадиях в процесс независимого наблюдателя, например от института омбудсмена. Наибольшее число жалоб в уголовной сфере, говорила она тогда, поступает от жертв преступлений, которым было отказано в возбуждении дела.
В январе Москалькова представила в Госдуме доклад о результатах деятельности за 2025 г. В частности, за прошлый год аппарат омбудсмена получил более 128 000 обращений от граждан, 72 000 из которых касались темы спецоперации. Для сравнения: за всю первую пятилетку Москальковой на посту число обращений составило около 205 000. Помимо тем, связанных с возвращением из плена и поиска пропавших бойцов, также поднимались вопросы выполнения социальных обязательств перед военнослужащими, воссоединения семей, возвращения домой жителей Курской области, эвакуированных во время оккупации части территории ВСУ.
При содействии омбудсмена в рамках обмена с Украиной домой вернулся 1851 российский военнослужащий, удалось установить судьбу 2097 участников спецоперации, 518 бойцов смогли оформить полагающиеся им отпуска и демобилизоваться в связи с чрезвычайными семейными обстоятельствами. Еще 602 военнослужащих и членов их семей получили социальные выплаты.
В общей сложности уполномоченная оказала правозащитную поддержку 20 000 участникам спецоперации и членам их семей.
Как писали «Ведомости», российские власти рассматривали возможность оставить Москалькову на посту и после второго срока (сейчас по закону он предельный), разрабатывались соответствующие поправки. В Кремле высоко оценивают ее деятельность, а в период спецоперации она была чуть ли не единственной, кто взаимодействовал с украинской стороной. Однако сама Москалькова выразила желание покинуть пост уполномоченного после окончания второго срока.
По данным источников, в «Единой России» изучают возможность включения Москальковой в список кандидатов на выборах в Госдуму. 25 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин примет решение о том, какую новую должность предложить ей.
Москалькова отмечена орденами Александра Невского и Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Святой Ольги Патриарха Московского и всея Руси, а также многими ведомственными наградами. Является заслуженным юристом России.