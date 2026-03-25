Песков: Путин предложит Москальковой новую должность

Москалькова является выходцем из системы МВД, где работала в 1980-х гг. В конце 1990-х гг. началась ее политическая карьера. Тогда она баллотировалась в Госдуму от «Яблока» в Рыбинском одномандатном округе Ярославской области, но проиграла депутату Анатолию Грешневикову. В 2007 г. Москалькова стала депутатом Госдумы V созыва от партии «Справедливая Россия», затем переизбралась в Думу VI созыва от той же партии (оба раза была первой в списке в группе по Московской области). В должность уполномоченного по правам человека она вступила в 2016 г., сменив на этом посту Эллу Памфилову, которая перешла на пост председателя Центризбиркома. «Справедливая Россия» тогда приостановила членство Москальковой в партии. В 2021 г. Путин предложил переназначить ее на пост уполномоченного. Срок полномочий Москальковой на посту омбудсмена истекает в конце апреля, по закону она не может занимать этот пост дольше двух сроков подряд.