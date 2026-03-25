Песков: Путин предложит Москальковой новую должность

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин примет решение о том, какую новую должность предложить уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой, чьи полномочия истекают в апреле. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Не будем анонсировать сейчас», – добавил он, говоря о том, какие варианты новой должности могут быть предложены Москальковой.

13 марта «Ведомости» писали, что в «Единой России» изучают возможность включения Москальковой в список на выборах в Госдуму. До того как стать уполномоченным по правам человека, Москалькова два созыва была депутатом Госдумы от «Справедливой России». Ее в качестве омбудсмена сменит представитель той же партии, глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова, писали «Ведомости».

Москалькова является выходцем из системы МВД, где работала в 1980-х  гг. В конце 1990-х гг. началась ее политическая карьера. Тогда она баллотировалась в Госдуму от «Яблока» в Рыбинском одномандатном округе Ярославской области, но проиграла депутату Анатолию Грешневикову. В 2007 г. Москалькова стала депутатом Госдумы V созыва от партии «Справедливая Россия», затем переизбралась в Думу VI созыва от той же партии (оба раза была первой в списке в группе по Московской области). В должность уполномоченного по правам человека она вступила в 2016 г., сменив на этом посту Эллу Памфилову, которая перешла на пост председателя Центризбиркома. «Справедливая Россия» тогда приостановила членство Москальковой в партии. В 2021 г. Путин предложил переназначить ее на пост уполномоченного. Срок полномочий Москальковой на посту омбудсмена истекает в конце апреля, по закону она не может занимать этот пост дольше двух сроков подряд.

Новости СМИ2
