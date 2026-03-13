Татьяну Москалькову начали примерять к списку «Единой России»

Другой собеседник говорит, что «Справедливая Россия» хотела бы вновь видеть ее в своем списке на выборах в Госдуму, особенно с учетом того, что Лантратовой теперь не будет в общефедеральной тройке. Но у партии сейчас сложные отношения с АП, в том числе и из-за позиции Миронова по Telegram, поэтому власти могут не захотеть отдавать «такой актив», как Москалькова, партии. Он также добавляет, что решение будет за самой Москальковой, поскольку аппаратный вес у нее достаточно велик.