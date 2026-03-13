Татьяну Москалькову начали примерять к списку «Единой России»Обсуждается выдвижение бывшего депутата «Справедливой России» от партии власти
В «Единой России» изучают возможность включения в список на выборах в Госдуму уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, у которой в апреле заканчивается срок на этом посту. Об этом «Ведомостям» сказали три собеседника, близких к администрации президента (АП).
«Ведомости» направили запрос Москальковой.
До того как стать уполномоченным по правам человека, Москалькова два созыва была депутатом Госдумы от «Справедливой России». Ее в качестве омбудсмена сменит представитель той же партии, глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова, писали «Ведомости».
Москалькова очень хорошо показала себя на посту уполномоченного по правам человека, поэтому она была бы хорошим подспорьем в качестве кандидата в списках «Единой России», говорит один из собеседников: «Не страшно, что она раньше была депутатом от другой партии. Известно много случаев, когда люди меняли партию. Но тут слово за самой Москальковой».
Другой собеседник говорит, что «Справедливая Россия» хотела бы вновь видеть ее в своем списке на выборах в Госдуму, особенно с учетом того, что Лантратовой теперь не будет в общефедеральной тройке. Но у партии сейчас сложные отношения с АП, в том числе и из-за позиции Миронова по Telegram, поэтому власти могут не захотеть отдавать «такой актив», как Москалькова, партии. Он также добавляет, что решение будет за самой Москальковой, поскольку аппаратный вес у нее достаточно велик.
Остается вопрос, решит ли она в принципе вернуться в Госдуму, говорит собеседник «Ведомостей». Но если она туда пойдет, то будет претендовать на серьезный статус, говорит еще один источник.
«Ведомости» ранее писали, что на выборах 2026 г. федеральную часть списка может возглавить председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Первый этап предвыборного съезда единороссов может пройти 27 июня, сообщали «Ведомости». На нем партия должна будет утвердить списки кандидатов в Госдуму. У единороссов 11 марта стартовали праймериз по отбору кандидатов на выборы. Теперь кандидаты от «Единой России» на выборах должны либо вступить в партию, либо стать ее сторонниками.
Чем известна Москалькова
Сильная сторона Москальковой в том, что у нее нет негативного рейтинга, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «В случае с Москальковой обмен пленными, который она курировала, воспринимается людьми с разными политическими взглядами как позитивное действие». У нее есть ресурс узнаваемости, добавляет он: «В 2021 г., к примеру, в федеральной пятерке единороссов на выборах в Госдуму был врач Денис Проценко – здесь может быть схожая ассоциация».
«Если она пойдет на выборы от единороссов, то это будет уже не первым таким решением «Единой России», – отметил Виноградов. Он напоминает, что в Госдуму в этом созыве перешли бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр энергетики Николай Шульгинов и др.
Москалькова занимала крупную публичную должность и приобрела на ней определенную известность, согласен вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Это выгодно для любой партии, которая включит ее в свой список, но ставит вопрос о месте в этом списке».
По статусу Москальковой подходило бы место в федеральной части списка, но не факт, что «Единая Россия» готова ей такое место предоставить». У справороссов к этому «больший интерес» и в ее случае место будет одним из самых высоких», считает он. А «Единой России» может быть политически выгодно забрать Москалькову к себе, отметил эксперт.