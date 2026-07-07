Лантратова: удалось установить судьбу 91 бойца, считавшегося пропавшим без вести

29 июня уполномоченный по правам человека в России на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказала, что за время ее работы на посту омбудсмена удалось вернуть на родину 550 российских военнопленных. По ее словам, эта работа ведется совместно с Минобороны, профильными спецслужбами, учреждениями ФСИН, а также при содействии белорусской стороны.