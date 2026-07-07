Лантратова: удалось установить судьбу 91 бойца, считавшегося пропавшим без вести
Аппарат уполномоченного по правам человека в России совместно с Министерством обороны РФ в июне установил судьбу 91 военнослужащего, ранее считавшегося пропавшим без вести в зоне спецоперации. Об этом сообщила омбудсмен Яна Лантратова, подводя итоги совместной работы с военным ведомством.
По ее словам, всего аппарат принял более 9500 обращений по теме спецоперации. По 342 обращениям удалось добиться положительных решений от госорганов по медицине, социальным выплатам и оформлению документов, отметила Лантратова.
Омбудсмен сообщила, что вместе с Минобороны, спецслужбами и ФСИН в июне были организованы три обмена, благодаря которым в Россию вернулись 550 военнослужащих. Кроме того, обмены мирных жителей позволили воссоединить три семьи и вернуть домой всех жителей Курской области, участвовавших в обмене по формуле «7 на 7».
Лантратова также подчеркнула, что на сопровождении аппарата уполномоченного находятся 34 000 семей участников спецоперации. Она уточнила, что работа по расширению патронажа и оказанию психологической поддержки продолжается.
2 июля ТАСС в аппарате Лантратовой сообщили, что в сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста (МККК) удалось установить местонахождение более 1700 российских военнослужащих, находящихся в украинском плену. По данным представителей омбудсмена, свыше 1000 из найденных военнослужащих уже возвращены в Россию.
29 июня уполномоченный по правам человека в России на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказала, что за время ее работы на посту омбудсмена удалось вернуть на родину 550 российских военнопленных. По ее словам, эта работа ведется совместно с Минобороны, профильными спецслужбами, учреждениями ФСИН, а также при содействии белорусской стороны.