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Главная / Политика /

Лантратова: более 1700 российских бойцов найдены в украинском плену

Ведомости

В сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста (МККК) удалось установить местонахождение более 1700 российских военнослужащих, находящихся в украинском плену. Об этом сообщили ТАСС в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.

По данным представителей омбудсмена, свыше 1000 из найденных военнослужащих уже возвращены в Россию.

29 июня уполномоченный по правам человека в России на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила, что за время ее работы на посту омбудсмена удалось вернуть на родину 550 российских военнопленных. По ее словам, эта работа ведется совместно с Минобороны, профильными спецслужбами, учреждениями ФСИН, а также при содействии белорусской стороны.

Лантратова была избрана федеральным уполномоченным по правам человека 14 мая. На пленарном заседании Госдумы ее кандидатуру поддержал 301 депутат, против высказались четыре парламентария, еще двое воздержались.

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