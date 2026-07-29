Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Украиной

«Даты пока не называем, чтобы не сорвать этот процесс <...> Мы сейчас ведем переговоры. У нас есть две категории. Первая категория – это военнопленные. Вторая категория – это гражданские люди, которые находятся на территории Украины и не могут воссоединиться со своими семьями, не могут вернуться домой», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).