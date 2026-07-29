Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,711+0,37%MGTS1 212+2,89%KLVZ2,196+6,19%IMOEX2 220,9+1,36%RTSI889,01+1,36%RGBI114,8+0,26%RGBITR770,8+0,28%
Главная / Политика /

Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Украиной

Ведомости

Россия и Украины готовят новый обмен военнопленными, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в кулуарах Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов».

«Даты пока не называем, чтобы не сорвать этот процесс <...> Мы сейчас ведем переговоры. У нас есть две категории. Первая категория – это военнопленные. Вторая категория – это гражданские люди, которые находятся на территории Украины и не могут воссоединиться со своими семьями, не могут вернуться домой», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

7 июля Лантратова говорила, что аппарат уполномоченного по правам человека в России совместно с Минобороны РФ в июне установил судьбу 91 военнослужащего, которые ранее считались пропавшими без вести в зоне спецоперации. Она отметила, что аппарат принял более 9500 обращений по теме спецоперации, добившись положительных решений в 342 случаях. Вопросы касались медицины, социальных выплат и оформления документов.

29 июня омбудсмен в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала, что за время ее работы на этом посту российская сторона вернула на родину 550 военнопленных. По ее словам, эта деятельность ведется совместно с Минобороны, профильными спецслужбами, учреждениями ФСИН, а также при содействии белорусской стороны.

26 июня Москва и Киев вернули по 160 пленных военнослужащих. Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Освобожденные российские военные сначала находились в Белоруссии, где с ними работала Лантратова.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её