Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Украиной
Россия и Украины готовят новый обмен военнопленными, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в кулуарах Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов».
«Даты пока не называем, чтобы не сорвать этот процесс <...> Мы сейчас ведем переговоры. У нас есть две категории. Первая категория – это военнопленные. Вторая категория – это гражданские люди, которые находятся на территории Украины и не могут воссоединиться со своими семьями, не могут вернуться домой», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
7 июля Лантратова говорила, что аппарат уполномоченного по правам человека в России совместно с Минобороны РФ в июне установил судьбу 91 военнослужащего, которые ранее считались пропавшими без вести в зоне спецоперации. Она отметила, что аппарат принял более 9500 обращений по теме спецоперации, добившись положительных решений в 342 случаях. Вопросы касались медицины, социальных выплат и оформления документов.
29 июня омбудсмен в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала, что за время ее работы на этом посту российская сторона вернула на родину 550 военнопленных. По ее словам, эта деятельность ведется совместно с Минобороны, профильными спецслужбами, учреждениями ФСИН, а также при содействии белорусской стороны.
26 июня Москва и Киев вернули по 160 пленных военнослужащих. Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Освобожденные российские военные сначала находились в Белоруссии, где с ними работала Лантратова.