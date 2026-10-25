Путин поздравил Токаева с Днем республики
Президент России Владимир Путин поздравил с Днем республики президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В своем обращении российский лидер отметил общепризнанные успехи Казахстана в экономической и социальной сферах, а также весомую конструктивную роль страны в международных делах и ее заслуженный авторитет на мировой арене.
Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Казахстаном успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Москва и Астана координируют усилия в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур.
Президент России выразил уверенность, что стороны будут и дальше укреплять взаимовыгодные российско-казахстанские связи по всем направлениям.
Токаев занимает пост президента Казахстана с 2019 г. после отставки первого президента Нурсултана Назарбаева. В 2022 г. в республике прошли досрочные выборы президента, на которых победу одержал Токаев. В июле Конституционный суд Казахстана принял постановление, которое позволяет действующему президенту вновь баллотироваться на пост главы государства. 10 февраля Токаев заявил, что Казахстан окончательно отходит от суперпрезидентской формы правления.