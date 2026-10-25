Путин поздравил Токаева с Днем республики

Токаев занимает пост президента Казахстана с 2019 г. после отставки первого президента Нурсултана Назарбаева. В 2022 г. в республике прошли досрочные выборы президента, на которых победу одержал Токаев. В июле Конституционный суд Казахстана принял постановление, которое позволяет действующему президенту вновь баллотироваться на пост главы государства. 10 февраля Токаев заявил, что Казахстан окончательно отходит от суперпрезидентской формы правления.