Токаев получил право баллотироваться на новый президентский срок
Конституционный суд Казахстана принял постановление, которое позволяет действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву вновь баллотироваться на пост главы государства. Документ опубликован на официальном сайте суда.
Суд постановил, что ограничения, установленные новой Конституцией, применяются только к срокам, отсчитываемым с момента ее вступления в силу – с 1 июля 2026 г. В постановлении указано, что лица, занимавшие должности по Конституции 1995 г., могут быть избраны или назначены после вступления в силу нового Основного закона. Их избрание или назначение после 1 июля считается первым.
Таким образом, пребывание Токаева на посту президента по старой Конституции не является препятствием для его переизбрания. Ранее глава государства неоднократно заявлял, что не намерен переизбираться в 2026 г. и покинет пост в 2029 г.
10 февраля Токаев заявил об окончательном отходе Казахстана от суперпрезидентской модели правления. 12 марта президент Казахстана подчеркнул, что инициатива обновления конституционных основ исходила лично от него. 20 марта президент России Владимир Путин поздравил Токаева с успешным принятием новой конституции на референдуме 15 марта, которая вступила в силу с 1 июля.