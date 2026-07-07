Токаев получил право баллотироваться на новый президентский срок

Суд постановил, что ограничения, установленные новой Конституцией, применяются только к срокам, отсчитываемым с момента ее вступления в силу – с 1 июля 2026 г. В постановлении указано, что лица, занимавшие должности по Конституции 1995 г., могут быть избраны или назначены после вступления в силу нового Основного закона. Их избрание или назначение после 1 июля считается первым.