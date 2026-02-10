Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Токаев заявил об окончательном отходе Казахстана от суперпрезидентской модели

Ведомости

Казахстан окончательно отходит от суперпрезидентской формы правления. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, передает Tengrinews.kz.

По словам главы государства, нормы, заложенные в проекте новой конституции, закрепляют логику и последовательность развития политической системы на основе концепции «сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство».

Токаев отметил, что предлагаемые изменения являются продолжением политических преобразований последних лет, включая конституционную реформу 2022 г., и поднимают вопрос о необходимости полной перезагрузки конституционных основ государства.

В чем смысл очередной конституционной реформы президента в Казахстане

Политика / Международные новости

«Речь идет о создании новой системы управления государством. Предложенные новеллы позволят перераспределить властные полномочия, усилить баланс в системе сдержек и противовесов и повысить эффективность и устойчивость всех политических институтов», – подчеркнул Токаев.

Он добавил, что в проекте новой конституции принцип «не человек для государства, а государство для человека» получил более четкое и практическое воплощение. Президент отметил, что этот курс Казахстан последовательно реализует с 2019 г.

21 января Токаев подписал указ о создании комиссии по конституционной реформе. Комиссия проводит регулярные заседания, рассматривает предложения по парламентской реформе и готовит изменения в основной закон страны.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её