Токаев заявил об окончательном отходе Казахстана от суперпрезидентской модели
Казахстан окончательно отходит от суперпрезидентской формы правления. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, передает Tengrinews.kz.
По словам главы государства, нормы, заложенные в проекте новой конституции, закрепляют логику и последовательность развития политической системы на основе концепции «сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство».
Токаев отметил, что предлагаемые изменения являются продолжением политических преобразований последних лет, включая конституционную реформу 2022 г., и поднимают вопрос о необходимости полной перезагрузки конституционных основ государства.
«Речь идет о создании новой системы управления государством. Предложенные новеллы позволят перераспределить властные полномочия, усилить баланс в системе сдержек и противовесов и повысить эффективность и устойчивость всех политических институтов», – подчеркнул Токаев.
Он добавил, что в проекте новой конституции принцип «не человек для государства, а государство для человека» получил более четкое и практическое воплощение. Президент отметил, что этот курс Казахстан последовательно реализует с 2019 г.
21 января Токаев подписал указ о создании комиссии по конституционной реформе. Комиссия проводит регулярные заседания, рассматривает предложения по парламентской реформе и готовит изменения в основной закон страны.