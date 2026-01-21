В чем смысл очередной конституционной реформы президента в Казахстане

В чем смысл очередной конституционной реформы президента в КазахстанеСам Касым-Жомарт Токаев вряд ли уйдет от власти в 2029 году
На очередном ежегодном заседании национального курултая (консультативный орган, который, как выяснилось, ликвидируют) Казахстана в Кызылорде президент Токаев объявил новые подробности масштабной конституционной реформы. Для этого будет создана конституционная комиссия во главе с председателем конституционного суда Эльвирой Азимовой. «По сути, мы стоим на пороге шага, равнозначного принятию новой конституции» – так анонсировал Токаев грядущие изменения, которые затем должны быть утверждены на референдуме, который, как ранее говорилось, пройдет в 2027 г.
Президент подтвердил сохранение объявленных впервые в сентябре 2025 г. планов по превращению двухпалатного парламента в однопалатный, так как это «поддерживают казахстанцы». При этом верхнюю палату (сенат) президент предложил упразднить, а нижнюю (мажилис) переименовать в курултай (в переводе означает «собрание»). Общее число депутатов там будет 145 (сейчас в нижней палате 98 парламентариев). Избираться они будут только по партийным спискам. В то же самое время Токаев опроверг гипотезу, что страна может перейти с президентской на парламентскую форму правления.
Но в Казахстане снова появится пост вице-президента, который был упразднен в 1996 г. первым президентом Нурсултаном Назарбаевым. Эта «новелла органично замкнет всю политическую конструкцию» Казахстана, считает Токаев. Вице-президент будет назначаться лидером государства.
Одновременно с этим исчезнет пост госсоветника президента, который занимается вопросами внутренней политики. И следом Токаев обратился к занимающему этот пост сейчас Ерлану Карину со словами I’m sorry («извините»). Впрочем, по мнению ряда депутатов, чье мнение приводит Ulysmedia, именно Карин станет вице-президентом. Токаев также посчитал важным закрепить норму о том, что если президент досрочно подает в отставку, то новые выборы главы государства должны пройти в течение двух месяцев.
Наконец, президент объявил о создании нового высшего консультативного органа – народного совета Казахстана (халык кенесы), который придет на смену Ассамблее народа Казахстана и тому курултаю, к которому в этот день было обращение. В новый орган – с правом законодательной инициативы – войдут по 42 представителя от «этнокультурных объединений», маслихатов (региональные заксобрания) и общественных организаций.
А в тексте конституции Казахстана, принятой в 1995 г. и затем неоднократно менявшейся, внезапно были обнаружены «отдельные терминологические и стилистические ошибки». Кроме того, президент Казахстана анонсировал переписывание преамбулы основного закона, «чтобы она четко отражала наши национальные ценности».
«В ней должно быть ясно показано, что история цивилизации и государственности на казахской земле уходит в глубокую древность. <...> Казахстан является наследником великих государств Великой степи», – уверен Токаев. В этом контексте он отметил вскоре проведение симпозиума по истории Золотой Орды и «большое внимание общетюркской цивилизации». Кроме того, в преамбуле будет уделено место и идеологическому концепту Токаева «Справедливого Казахстана». Он также коснулся социальных проблем, предложив закрепить институт брака как добровольный союз мужчины и женщины, а также назвал обычай похищения невест варварским преступлением.
Во внешней политике Астана «выступает на стороне здравого смысла и справедливости», а «для главы казахского государства независимость превыше всего». Токаев упомянул и свое решение присоединиться к соглашениям Авраама с Израилем, которые «исходят из глубокого понимания президентом [США Дональдом] Трампом исторического контекста».
По действующим нормам нынешний срок Токаева на посту президента, который закончится в 2029 г., должен стать для него последним. Это результат последних значительных конституционных изменений, которые были проведены по его же инициативе лишь в 2022 г. после кровавых январских протестов (президент с тех пор имеет право руководить один срок в семь лет).
Токаев вполне может попытаться остаться у власти после истечения своих полномочий в 2029 г., считает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. Вероятность того, что он «всё бросит» и передаст кому-то власть, по оценке эксперта, невелика: казахстанский лидер затеял масштабную программу обновления страны и за три года сможет выполнить ее максимум на 30%. Как итог, Токаеву нужно провести не вызывающую отторжения у элит перестройку политической системы, при которой властными полномочиями будут обеспечены или руководитель однопалатного парламента, или вице-президент, или другой политический функционер. Грозин напоминает, что пост вице-президента, по сути, просто восстанавливается: в 1990-е гг. его упразднил Назарбаев, недовольный разногласиями со своим заместителем. Сейчас же с большой долей вероятности вице-президентом может стать Карин, председатель мажилиса Ерлан Кошанов или же председатель сената Маулен Ашимбаев, считает Грозин.
Токаев коренным образом перестраивает политическую архитектуру Казахстана, отмечает завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По его мнению, реформы усиливают парламент. Кроме того, если до сих пор вторым в иерархии был спикер сената, то в новой конфигурации – вице-президент. Перед Токаевым, поясняет эксперт, стояла задача выстроить свою вертикаль власти, отличную от назарбаевской. И за последние годы Токаеву удалось выстроить политическую систему с центром в лице самого себя, что будет способствовать преемственности власти даже без возможности идти ему на новый срок, резюмирует Притчин.
Набор инициатив, озвученных Токаевым, – продолжение курса на институциональную «донастройку» политико-административной системы без смены базовой модели президентской республики, замечает директор центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев. По логике президента, изменения должны не перераспределять власть в пользу альтернативного центра, а упорядочить иерархию и усилить устойчивость в условиях усложняющейся внутренней повестки и внешней турбулентности. При этом сам Токаев, по мнению эксперта, не будет передавать кому-то власть до истечения своих полномочий в 2029 г., но и не будет их искусственно продлевать. Институт вице-президента выглядит как инструмент функциональной разгрузки и институционального страхования, а не как «второй полюс» исполнительной власти, заключает Тажибаев.