В чем смысл очередной конституционной реформы президента в Казахстане

Токаев вполне может попытаться остаться у власти после истечения своих полномочий в 2029 г., считает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. Вероятность того, что он «всё бросит» и передаст кому-то власть, по оценке эксперта, невелика: казахстанский лидер затеял масштабную программу обновления страны и за три года сможет выполнить ее максимум на 30%. Как итог, Токаеву нужно провести не вызывающую отторжения у элит перестройку политической системы, при которой властными полномочиями будут обеспечены или руководитель однопалатного парламента, или вице-президент, или другой политический функционер. Грозин напоминает, что пост вице-президента, по сути, просто восстанавливается: в 1990-е гг. его упразднил Назарбаев, недовольный разногласиями со своим заместителем. Сейчас же с большой долей вероятности вице-президентом может стать Карин, председатель мажилиса Ерлан Кошанов или же председатель сената Маулен Ашимбаев, считает Грозин.