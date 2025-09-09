Зачем президенту Токаеву понадобилась реформа парламента Казахстана

Зачем президенту Токаеву понадобилась реформа парламента КазахстанаОн заранее готовится к окончанию президентского срока
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 сентября во время ежегодного послания народу страны предложил упразднить верхнюю палату парламента страны – сенат – и сделать таким образом его однопалатным. Как передает портал Nur.kz, Токаев заявил, что «на проведение дискуссии с учетом неординарного характера реформы уйдет не менее года», после чего в 2027 г. можно будет провести общенациональный референдум, а затем внести соответствующие изменения в конституцию. При этом глава Казахстана высказался за то, чтобы в обновленный однопалатный парламент избирали депутатов только по партийным спискам (сейчас в нижней палате – мажилисе – действует смешанная система). 72-летний Токаев напомнил, что он сам ранее 10 лет был председателем сената и потому ему «нелегко говорить о парламентской реформе».
Кроме того, Токаев анонсировал, что в Казахстане создадут министерство по искусственному интеллекту, и поставил целью сделать страну «полностью цифровой» за три года. А он сам в сентябре 2025 г. выступит на 80-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке с инициативами по реформированию организации.
Казахстан – президентская республика, где серьезные конституционные изменения последний раз проводились тоже по инициативе Токаева лишь в 2022 г., после кровавых январских протестов.
Формально сейчас спикер сената – второй после президента человек в стране, и если глава государства не может исполнять свои полномочия, то его обязанности переходят именно к главе верхней палаты парламента. В 2019 г. полномочия подобным образом перешли к Токаеву после ухода со своего поста первого президента Нурсултана Назарбаева. В январе 2022 г. в интервью телеканалу «Хабар 24» Токаев обещал, что не будет править дольше двух сроков.
Как менялся срок Назарбаева
В июне 2022 г. в стране прошел референдум, который Токаев объяснял желанием уйти от суперпрезидентской формы правления и даже называл новый этап «Второй республикой». По итогам голосования 77% участвующих согласились с предложениями, и из основного закона были убраны все упоминания о статусе Назарбаева, а президент страны больше не мог быть членом какой-то партии (в апреле 2022 г. Токаев вышел из состава правящей партии «Аманат»). Президент получил право назначать в сенат 10 вместо 15 депутатов (пять – по предложению ассамблеи народа Казахстана), остальные 40 избираются по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы.
А уже в сентябре 2022 г. президент Казахстана выступил с новой конституционной новацией – увеличить срок правления главы государства с пяти до семи лет, но без переизбрания. Это было вскоре тоже официально утверждено, а 20 ноября состоялись досрочные президентские выборы, на которых действующий глава государства получил 69% поддержки. «Предлагаемая мною конституционная новелла значительно снизит монополизацию власти», – говорил тогда Токаев. Теоретически его полномочия должны закончиться в 2029 г.
Новая инициатива Токаева неожиданна и пока вызывает много вопросов, говорит заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Лишь в 2022 г. в Казахстане прошло два этапа конституционной реформы, и даже тогда во многом чувствовались некоторые «полуспонтанные решения». И ограничение президентского правления до одного срока в итоге случилось без референдума, напоминает эксперт. Сейчас же говорится о задаче провести новую реформу в 2027 г., что вызывает вопросы о такой ее временной отдаленности, говорит Притчин.
При этом, так как срок Токаева будет длиться до 2029 г., пока предлагаемую реформу нельзя однозначно увязывать с возможностью пролонгации его власти. «Единственное, что пока точно можно сказать, – то, что у внутриполитического блока Казахстана есть запрос на определенные изменения», – отмечает Притчин.
Одной из возможных целей реформы аналитик называет создание «страхующего варианта» по примеру Туркмении, где в 2023 г. сделали однопалатный парламент и полномочия спикера имеют очень большой вес, по некоторым параметрам сравнимый с полномочиями президента. Теоретически маловероятен, но возможен и переход к парламентской форме правления по армянской модели – и тогда в стране будет, по сути, выстроена та же вертикаль власти, только упирающаяся уже в премьер-министра. В любом случае у казахстанской политической системы через четыре года будет серьезный вызов и, возможно, сейчас мы наблюдаем подготовку к нему, говорит эксперт.