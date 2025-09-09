Газета
Главная / Политика /

Зачем президенту Токаеву понадобилась реформа парламента Казахстана

Он заранее готовится к окончанию президентского срока
Владимир Кулагин
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не удержался от новых изменений в конституцию страны спустя лишь три года после предыдущих
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не удержался от новых изменений в конституцию страны спустя лишь три года после предыдущих / Андрей Гордеев / Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 сентября во время ежегодного послания народу страны предложил упразднить верхнюю палату парламента страны – сенат – и сделать таким образом его однопалатным. Как передает портал Nur.kz, Токаев заявил, что «на проведение дискуссии с учетом неординарного характера реформы уйдет не менее года», после чего в 2027 г. можно будет провести общенациональный референдум, а затем внести соответствующие изменения в конституцию. При этом глава Казахстана высказался за то, чтобы в обновленный однопалатный парламент избирали депутатов только по партийным спискам (сейчас в нижней палате – мажилисе – действует смешанная система). 72-летний Токаев напомнил, что он сам ранее 10 лет был председателем сената и потому ему «нелегко говорить о парламентской реформе».

Кроме того, Токаев анонсировал, что в Казахстане создадут министерство по искусственному интеллекту, и поставил целью сделать страну «полностью цифровой» за три года. А он сам в сентябре 2025 г. выступит на 80-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке с инициативами по реформированию организации.

Казахстан – президентская республика, где серьезные конституционные изменения последний раз проводились тоже по инициативе Токаева лишь в 2022 г., после кровавых январских протестов.

Формально сейчас спикер сената – второй после президента человек в стране, и если глава государства не может исполнять свои полномочия, то его обязанности переходят именно к главе верхней палаты парламента. В 2019 г. полномочия подобным образом перешли к Токаеву после ухода со своего поста первого президента Нурсултана Назарбаева. В январе 2022 г. в интервью телеканалу «Хабар 24» Токаев обещал, что не будет править дольше двух сроков.

Как менялся срок Назарбаева

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев занял этот пост еще до распада СССР в 1990 г. Глава государства в независимом Казахстане сначала имел право избираться не более двух сроков подряд. В 1995 г. был проведен референдум о продлении полномочий Назарбаева до 1 декабря 2000 г. В 1995 г. была принята новая конституция, по которой, впрочем, президентские сроки не менялись. Осенью 1998 г. парламент предложил продлить срок полномочий президента Казахстана до семи лет, также были отменены ограничения по пребыванию на посту. В 1999 г. Назарбаев переизбрался, а в 2000 г. конституционный совет Казахстана обнулил его сроки. После победы в 2005 г. Назарбаев снова предложил вернуть пятилетний президентский срок и ограничения в два срока, но это не коснулось его самого. В 2010 г. парламент Казахстана наделил Назарбаева статусом «Лидера нации» («Елбасы»), внеочередные победы он одерживал на выборах 2011 и 2015 гг. В 2019 г. Назарбаев добровольно ушел в отставку.

В июне 2022 г. в стране прошел референдум, который Токаев объяснял желанием уйти от суперпрезидентской формы правления и даже называл новый этап «Второй республикой». По итогам голосования 77% участвующих согласились с предложениями, и из основного закона были убраны все упоминания о статусе Назарбаева, а президент страны больше не мог быть членом какой-то партии (в апреле 2022 г. Токаев вышел из состава правящей партии «Аманат»). Президент получил право назначать в сенат 10 вместо 15 депутатов (пять – по предложению ассамблеи народа Казахстана), остальные 40 избираются по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы.

А уже в сентябре 2022 г. президент Казахстана выступил с новой конституционной новацией – увеличить срок правления главы государства с пяти до семи лет, но без переизбрания. Это было вскоре тоже официально утверждено, а 20 ноября состоялись досрочные президентские выборы, на которых действующий глава государства получил 69% поддержки. «Предлагаемая мною конституционная новелла значительно снизит монополизацию власти», – говорил тогда Токаев. Теоретически его полномочия должны закончиться в 2029 г.

Новая инициатива Токаева неожиданна и пока вызывает много вопросов, говорит заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Лишь в 2022 г. в Казахстане прошло два этапа конституционной реформы, и даже тогда во многом чувствовались некоторые «полуспонтанные решения». И ограничение президентского правления до одного срока в итоге случилось без референдума, напоминает эксперт. Сейчас же говорится о задаче провести новую реформу в 2027 г., что вызывает вопросы о такой ее временной отдаленности, говорит Притчин.

При этом, так как срок Токаева будет длиться до 2029 г., пока предлагаемую реформу нельзя однозначно увязывать с возможностью пролонгации его власти. «Единственное, что пока точно можно сказать, – то, что у внутриполитического блока Казахстана есть запрос на определенные изменения», – отмечает Притчин.

Одной из возможных целей реформы аналитик называет создание «страхующего варианта» по примеру Туркмении, где в 2023 г. сделали однопалатный парламент и полномочия спикера имеют очень большой вес, по некоторым параметрам сравнимый с полномочиями президента. Теоретически маловероятен, но возможен и переход к парламентской форме правления по армянской модели – и тогда в стране будет, по сути, выстроена та же вертикаль власти, только упирающаяся уже в премьер-министра. В любом случае у казахстанской политической системы через четыре года будет серьезный вызов и, возможно, сейчас мы наблюдаем подготовку к нему, говорит эксперт.

