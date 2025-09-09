Зачем президенту Токаеву понадобилась реформа парламента Казахстана

Как менялся срок Назарбаева

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев занял этот пост еще до распада СССР в 1990 г. Глава государства в независимом Казахстане сначала имел право избираться не более двух сроков подряд. В 1995 г. был проведен референдум о продлении полномочий Назарбаева до 1 декабря 2000 г. В 1995 г. была принята новая конституция, по которой, впрочем, президентские сроки не менялись. Осенью 1998 г. парламент предложил продлить срок полномочий президента Казахстана до семи лет, также были отменены ограничения по пребыванию на посту. В 1999 г. Назарбаев переизбрался, а в 2000 г. конституционный совет Казахстана обнулил его сроки. После победы в 2005 г. Назарбаев снова предложил вернуть пятилетний президентский срок и ограничения в два срока, но это не коснулось его самого. В 2010 г. парламент Казахстана наделил Назарбаева статусом «Лидера нации» («Елбасы»), внеочередные победы он одерживал на выборах 2011 и 2015 гг. В 2019 г. Назарбаев добровольно ушел в отставку.