Токаев побеждает на первых выборах после ухода из политики Назарбаева

Токаев побеждает на первых выборах после ухода из политики НазарбаеваЭто были первые «самостоятельные» выборы действующего главы государства
В Казахстане состоялись досрочные выборы президента, на которых победу во второй раз одержал Касым-Жомарт Токаев. По результатам exit poll, его поддержали 85,52% избирателей, сообщает «РИА Новости». Явка составила 69,5%.
В качестве альтернативы было пять кандидатов и графа «Против всех». Глава ассоциации фермеров Жигули Дайрабаев получил 2,67% голосов избирателей, общественный деятель Каракат Абден – 2,61%, экономист Мейрам Кажыкен – 2,43%, представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев – 1,93%, правозащитница Салтанат Турсынбекова – 1,44%. Вариант «Против всех» выбрали 3,4% избирателей.
Голосование Токаев предложил провести досрочно (они должны были пройти в 2024 г.), обращаясь к народу 1 сентября. Тогда же он выдвинул инициативу оставить главе государства возможность находиться на посту всего один семилетний срок.
После протестов в Алма-Ате 21 марта Токаев анонсировал строительство «нового Казахстана». 5 июня на референдуме были приняты поправки в конституцию, которые, по мнению Токаева, помогут стране перейти «от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством». Из главного закона тогда же убрали все упоминания экс-президента Нурсултана Назарбаева.
Эксперт ИМЭМО РАН Станислав Притчин говорит, что эти выборы стали «политтехнологической перезагрузкой системы» и «по-настоящему самостоятельной» попыткой Токаева заручиться легитимностью, если не брать в расчет прошедший летом референдум. Проведение выборов в штатном режиме в 2024 г. несло бы риски для Токаева, из-за того что на это время они намечены и в России, а значит, электоральные процессы синхронизировались бы, отмечает эксперт.
Во внешней политике Токаев пообещал продолжать прежний курс, направленный на развитие отношений одновременно с разными игроками. «Казахстан с учетом геостратегической позиции, с учетом того, что в нашу экономику вовлечено более $300 млрд, учитывая, что на нашем рынке работают крупнейшие транснациональные мировые компании, мы просто обязаны проводить многовекторную внешнюю политику», – заявил Токаев.