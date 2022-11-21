Токаев побеждает на первых выборах после ухода из политики Назарбаева

Эксперт ИМЭМО РАН Станислав Притчин говорит, что эти выборы стали «политтехнологической перезагрузкой системы» и «по-настоящему самостоятельной» попыткой Токаева заручиться легитимностью, если не брать в расчет прошедший летом референдум. Проведение выборов в штатном режиме в 2024 г. несло бы риски для Токаева, из-за того что на это время они намечены и в России, а значит, электоральные процессы синхронизировались бы, отмечает эксперт.