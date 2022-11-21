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Политика

Токаев побеждает на первых выборах после ухода из политики Назарбаева

Это были первые «самостоятельные» выборы действующего главы государства
Владимир Кулагин
По результатам exit poll, Токаева поддержали больше 80% избирателей / Vyacheslav OSELEDKO / AFP

В Казахстане состоялись досрочные выборы президента, на которых победу во второй раз одержал Касым-Жомарт Токаев. По результатам exit poll, его поддержали 85,52% избирателей, сообщает «РИА Новости». Явка составила 69,5%.

В качестве альтернативы было пять кандидатов и графа «Против всех». Глава ассоциации фермеров Жигули Дайрабаев получил 2,67% голосов избирателей, общественный деятель Каракат Абден – 2,61%, экономист Мейрам Кажыкен – 2,43%, представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев – 1,93%, правозащитница Салтанат Турсынбекова – 1,44%. Вариант «Против всех» выбрали 3,4% избирателей.

Голосование Токаев предложил провести досрочно (они должны были пройти в 2024 г.), обращаясь к народу 1 сентября. Тогда же он выдвинул инициативу оставить главе государства возможность находиться на посту всего один семилетний срок.

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После протестов в Алма-Ате 21 марта Токаев анонсировал строительство «нового Казахстана». 5 июня на референдуме были приняты поправки в конституцию, которые, по мнению Токаева, помогут стране перейти «от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством». Из главного закона тогда же убрали все упоминания экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Эксперт ИМЭМО РАН Станислав Притчин говорит, что эти выборы стали «политтехнологической перезагрузкой системы» и «по-настоящему самостоятельной» попыткой Токаева заручиться легитимностью, если не брать в расчет прошедший летом референдум. Проведение выборов в штатном режиме в 2024 г. несло бы риски для Токаева, из-за того что на это время они намечены и в России, а значит, электоральные процессы синхронизировались бы, отмечает эксперт.

Во внешней политике Токаев пообещал продолжать прежний курс, направленный на развитие отношений одновременно с разными игроками. «Казахстан с учетом геостратегической позиции, с учетом того, что в нашу экономику вовлечено более $300 млрд, учитывая, что на нашем рынке работают крупнейшие транснациональные мировые компании, мы просто обязаны проводить многовекторную внешнюю политику», – заявил Токаев.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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