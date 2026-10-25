23 октября немецкая газета Berliner Zeitung писала, что Стубб является наиболее перспективным кандидатом на роль европейского посредника в возможных мирных переговорах по Украине. По мнению издания, финский лидер располагает тремя важными преимуществами: личными связями с Трампом, опытом прямого взаимодействия с Россией и выходом на украинское руководство. 22 октября The Telegraph также включила Стубба в список возможных кандидатов на переговоры с Россией от ЕС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном выдвижении президента Финляндии на роль переговорщика, отметил, что неконструктивный подход Евросоюза: в Брюсселе много рассуждают о выдвижении переговорщика по украинскому конфликту, но реальных шагов не делают.