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Ilta-Sanomat: в Финляндии готовилась тайная встреча по Украине с США

Ася Султанова

В конце июля в Финляндии планировалась секретная встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского и спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом сообщает финское издание Ilta-Sanomat.

По данным газеты, Зеленский узнал от Уиткоффа и Кушнера, что Белый дом готовит новую переговорную рамку для продвижения мирных переговоров по Украине, прежде чем представить ее президенту России Владимиру Путину. Зеленский надеялся продолжить обсуждения именно на встрече в Финляндии, запланированной с 20 июля. Встреча была отменена в последний момент – после обострения ситуации между США и Ираном и роста цен на нефть, а также очередной угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Тегерана.

Как отмечает издание, этот эпизод иллюстрирует ключевую роль президента Финляндии Александра Стубба в украинских переговорах, хотя формально он не является переговорщиком.

Чем известен Джаред Кушнер

Политика / Международные новости

23 октября немецкая газета Berliner Zeitung писала, что Стубб является наиболее перспективным кандидатом на роль европейского посредника в возможных мирных переговорах по Украине. По мнению издания, финский лидер располагает тремя важными преимуществами: личными связями с Трампом, опытом прямого взаимодействия с Россией и выходом на украинское руководство. 22 октября The Telegraph также включила Стубба в список возможных кандидатов на переговоры с Россией от ЕС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном выдвижении президента Финляндии на роль переговорщика, отметил, что неконструктивный подход Евросоюза: в Брюсселе много рассуждают о выдвижении переговорщика по украинскому конфликту, но реальных шагов не делают.

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