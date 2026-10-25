Песков: в ЕС говорят о переговорщике, но назначить его не могут

Как 23 октября сообщала немецкая газета Berliner Zeitung, Стубб является наиболее перспективным кандидатом на роль европейского посредника в возможных мирных переговорах по Украине. По мнению издания, у президента Финляндии есть три ключевых преимущества: хорошие личные отношения с президентом США Дональдом Трампом, прямой опыт взаимодействия с Россией и доступ к украинскому руководству. 22 октября The Telegraph также включила Стубба в список возможных кандидатов на переговоры с Россией от ЕС. Евросоюз на переговорах с Россией по Украине могут также представить премьер Италии Джорджа Мелони, президент Чехии Петр Павел, премьер Дании Метте Фредериксен или премьер Норвегии Йонас Гар Стере.