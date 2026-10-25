Песков: в ЕС говорят о переговорщике, но назначить его не могут

Песков: в ЕС говорят о переговорщике, но назначить его не могутВ Кремле не видят реальных шагов по его выдвижению
Подход Евросоюза неконструктивен: в Брюсселе много рассуждают о выдвижении переговорщика по украинскому конфликту, но реальных шагов не делают. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения о возможном выдвижении президента Финляндии Александра Стубба на эту роль.
«Евросоюз очень долго хочет, но то ли не может, то ли не решится [выдвинуть переговорщика]», – отметил Песков.
По его словам, пока звучат лишь заявления, а реальных шагов они не делают.
Как 23 октября сообщала немецкая газета Berliner Zeitung, Стубб является наиболее перспективным кандидатом на роль европейского посредника в возможных мирных переговорах по Украине. По мнению издания, у президента Финляндии есть три ключевых преимущества: хорошие личные отношения с президентом США Дональдом Трампом, прямой опыт взаимодействия с Россией и доступ к украинскому руководству. 22 октября The Telegraph также включила Стубба в список возможных кандидатов на переговоры с Россией от ЕС. Евросоюз на переговорах с Россией по Украине могут также представить премьер Италии Джорджа Мелони, президент Чехии Петр Павел, премьер Дании Метте Фредериксен или премьер Норвегии Йонас Гар Стере.
В МИДе РФ заявляли, что для России непринципиально, кто именно будет переговорщиком от Европы, – важна его позиция за столом переговоров.