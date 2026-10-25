Путин: РФ старается создать комфортные условия для оставшихся компаний Европы

Путин добавил, что часть западных компаний осталась работать в стране. Российский лидер отметил, что некоторые компании, которые ушли с российского рынка, «чуть не плакали». Он подчеркнул, что у России «много друзей в Европе». Президент РФ указал, что правительства некоторых европейских стран заставили компании покинуть российский рынок.