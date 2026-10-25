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Путин: РФ старается создать комфортные условия для оставшихся компаний Европы

Анна Суслова

Россия старается создать комфортные условия для оставшихся европейских компаний. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести» заявил президент России Владимир Путин.

«И мы стараемся создать для них соответствующие условия, благоприятные», – сказал он.

Путин добавил, что часть западных компаний осталась работать в стране. Российский лидер отметил, что некоторые компании, которые ушли с российского рынка, «чуть не плакали». Он подчеркнул, что у России «много друзей в Европе». Президент РФ указал, что правительства некоторых европейских стран заставили компании покинуть российский рынок.

17 сентября Путин передал во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы «Леманы про», Nestlé, FM Logistic и «Ашана». Указ распространяется на 16 российских юридических лиц. Под временное управление переходят 100% ООО «Нестле Россия» и ООО «Нестле Кубань». Также «Л.Е.В. Менеджмент» получит управление над 100% ООО «Ашан».

28 сентября президент подписал указ, согласно которому во временное управление компании «УК Торг рус» переданы российские активы Metro Cash & Carry.

16 октября Путин передал российские активы французского производителя напольных покрытий Tarkett во временное управление ООО «Управляющая компания «Центр капитал» Речь идет о 187 500 обыкновенных и 500 000 привилегированных акций.

1 октября российский лидер опроверг заявления о национализации активов европейских компаний в России, назвав их ложью и провокацией. По его словам, принятые меры создают условия для зеркального ответа на возможную национализацию российских предприятий на Западе.

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