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Обама назвал Белый дом при Трампе рестораном Саддама Хусейна

Ася Султанова

Экс-президент США Барак Обама раскритиковал главу американской администрации Дональда Трампа за «ремонт» Белого дома, пишет Associated Press.

«Не знаю, заметили ли вы, но он, похоже, очень увлечен ремонтом дома. Золото повсюду. Он довел Белый дом до такого вида, будто Саддам Хусейн открыл там Cheesecake Factory», – сказал Обама.

Обама, выступая в поддержку кандидатов от демократов в Огайо и Мичигане, обвинил Трампа и его семью в повальной коррупции и указал на неспособность снизить цены, отметив, что вместо этого президент сосредоточился на строительстве нового бального зала Белого дома и вертолетной площадки на Южной лужайке.

Бывший президент признал, что стране предстоит еще два года с Трампом, пока не истечет его срок. Но, по его словам, избиратели не обречены на союзников действующего главы государства.

24 октября Трамп опроверг сообщения о том, что собирается убрать пресс-зал Белого дома и вернуть старый бассейн, расположенный прямо под ним. 21 августа Верховный суд США временно разрешил администрации Трампа продолжить строительство бального зала в Белом доме. 31 мая Трамп в своей соцсети Truth Social выложил изображение дронопорта, который, по его словам, будет размещен на крыше строящегося бального зала.

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