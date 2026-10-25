Обама назвал Белый дом при Трампе рестораном Саддама Хусейна

Обама, выступая в поддержку кандидатов от демократов в Огайо и Мичигане, обвинил Трампа и его семью в повальной коррупции и указал на неспособность снизить цены, отметив, что вместо этого президент сосредоточился на строительстве нового бального зала Белого дома и вертолетной площадки на Южной лужайке.