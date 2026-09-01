Верховный суд США разрешил Трампу достроить бальный зал в Белом доме
Верховный суд США большинством голосов (5 против 4) отклонил иск исторического сообщества, пытавшегося остановить строительство бального зала в Белом доме. Суд постановил, что истцы не имели законных оснований для подачи иска, так как проект не причинил им прямого вреда, пишет The New York Times. Это решение фактически сняло последнее серьезное препятствие для завершения амбициозного проекта президента Дональда Трампа стоимостью $400 млн.
Судьи подчеркнули, что их вердикт касался не законности проекта, а вопроса о том, кто может его оспаривать. Председатель Верховного суда Джон Робертс и три либеральных судьи выразили несогласие, заявив, что строительство, «вероятно, незаконно». В своем особом мнении Робертс указал, что конгресс не передавал президенту полномочий по кардинальной перестройке «Дома народа».
Проект предполагает снос Восточного крыла Белого дома и возведение на его месте бального зала площадью 90 000 кв. футов, а также модернизацию бункера под ним. Работы ведутся круглосуточно силами 250 человек и завершены на 65%. Трамп заявлял, что зал будет финансироваться за счет частных пожертвований, но в июне администрация перевела на проект около $350 млн из бюджета Секретной службы.
Ранее, 7 августа, Апелляционный суд США постановил прекратить строительство, указав, что президент не имеет конституционных полномочий для таких изменений без одобрения конгресса. В апреле судья окружного суда Вашингтона уже признал реконструкцию незаконной. В мае Трамп опубликовал изображение дронопорта на крыше строящегося зала, назвав его «самым совершенным в мире».