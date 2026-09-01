Верховный суд США разрешил Трампу достроить бальный зал в Белом доме

Проект предполагает снос Восточного крыла Белого дома и возведение на его месте бального зала площадью 90 000 кв. футов, а также модернизацию бункера под ним. Работы ведутся круглосуточно силами 250 человек и завершены на 65%. Трамп заявлял, что зал будет финансироваться за счет частных пожертвований, но в июне администрация перевела на проект около $350 млн из бюджета Секретной службы.