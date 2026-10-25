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Последний фигурант дела о подбросе наркотиков Голунову вышел из колонии

Ася Султанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Последний фигурант дела о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову покинул колонию, пишет «Коммерсантъ» . Бывшему заместителю начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по ЗАО Москвы подполковнику полиции Игорю Ляховцу, осужденному на 11,5 года, суд заменил неотбытую часть наказания принудительными работами. Ранее из колонии вышли четверо соучастников, получивших от 4,5 до 7,5 года.

Ляховца взяли под стражу в январе 2020 г. Рассмотреть замену главному фигуранту дела неотбытого срока принудительными работами Кирово-Чепецкий суд Кировской области смог только после того, как он отбыл половину из назначенных ему 11,5 года.

Голунов был задержан 6 июня 2019 г. по подозрению в сбыте наркотиков. Перед этим он работал над материалом о похоронном бизнесе в России и успел отправить черновик текста своему редактору. В сообщении МВД о задержании журналиста говорилось, что полицейские якобы нашли свертки с порошком при личном досмотре и по месту проживания журналиста. Голунов вину не признавал. На суде он сказал, что наркотики ему подбросили. 

Через несколько дней обвинения с Голунова были сняты из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Позже президент России Владимир Путин уволил из-за дела Голунова двух генерал-майоров полиции – начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова. Были также уволены четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к задержанию Голунова.

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