Последний фигурант дела о подбросе наркотиков Голунову вышел из колонии

Голунов был задержан 6 июня 2019 г. по подозрению в сбыте наркотиков. Перед этим он работал над материалом о похоронном бизнесе в России и успел отправить черновик текста своему редактору. В сообщении МВД о задержании журналиста говорилось, что полицейские якобы нашли свертки с порошком при личном досмотре и по месту проживания журналиста. Голунов вину не признавал. На суде он сказал, что наркотики ему подбросили.