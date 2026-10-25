Blast: премьер Франции готовил отключение социальных сетей из-за протестов

Как пишет издание, 23 октября состоялась 70-минутная видеоконференция с участием представителей правительства и юристов операторов. Согласно протоколу, с которым ознакомился Blast, операторы выразили серьезные сомнения в законности и эффективности меры. Они заявили, что не располагают технической возможностью ограничить блокировку мобильными устройствами и отдельными зонами в короткие сроки, а также предупредили, что обойти блокировку можно с помощью VPN или альтернативного мессенджера. В итоге мера не была применена.