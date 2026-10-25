Blast: премьер Франции готовил отключение социальных сетей из-за протестов
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню направил письмо руководителям четырех крупных телеком-операторов – Orange, SFR, Free и Bouygues Telecom – с просьбой быть готовыми временно отключить доступ к TikTok, Instagram
Как следует из документа, Лекорню просил «уже сегодня» проработать технические операции, чтобы «по распоряжению» незамедлительно приостановить работу сервисов на несколько часов. Решение, по данным издания, могло быть принято «в выходные 24–25 октября в зависимости от оперативной обстановки». Блокировка должна была осуществляться через фильтрацию доменных имен (DNS). Сеть X была добавлена в список уже после отправки письма.
Правительство обосновало меру манифестациями 17–18 октября, заявив, что соцсети сыграли «решающую роль» в распространении противоправных призывов и «координации насилия» – вплоть до организации мародерства и обмена информацией о позициях сил правопорядка. Премьер-министр также просил соблюдать конфиденциальность, отметив, что мера носит «изучительный характер».
Как пишет издание, 23 октября состоялась 70-минутная видеоконференция с участием представителей правительства и юристов операторов. Согласно протоколу, с которым ознакомился Blast, операторы выразили серьезные сомнения в законности и эффективности меры. Они заявили, что не располагают технической возможностью ограничить блокировку мобильными устройствами и отдельными зонами в короткие сроки, а также предупредили, что обойти блокировку можно с помощью VPN или альтернативного мессенджера. В итоге мера не была применена.
Телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД сообщал, что порядка 410 000 человек приняли участие в протестах во Франции 24 октября. Профсоюз CGT, который выступил одним из организаторов манифестаций по всей стране, привел другую цифру – 800 000 человек, отмечает издание. 24 октября агентство Bloomberg со ссылкой на главу МВД Лорана Нуньеса сообщило, что во Франции в ходе новой общенациональной акции протеста к полудню задержали около 135 человек.
17 октября на улицы Франции вышли около 800 000 человек. Их основные требования сводились к выделению дополнительных средств школам и помощи в связи с ростом стоимости жизни. Мирное шествие во многих городах быстро переросло в беспорядки.