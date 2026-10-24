BFMTV: 410 000 человек участвовали в протестах во Франции 24 октября

При этом глава МВД Лоран Нуньес заявил, что благодаря вмешательству полиции «не было нападений на общественные здания, как 17 октября». Он добавил, что такие действия «систематически прекращались». Нуньес также сообщил, что по состоянию на 19:30 по местному времени (20:30 мск) полиция провела почти 1000 арестов.