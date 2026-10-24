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BFMTV: 410 000 человек участвовали в протестах во Франции 24 октября

Анна Суслова

Порядка 410 000 человек приняли участие в протестах во Франции 24 октября. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД.   

В то же время профсоюз CGT, который выступил одним из организаторов манифестаций по всей стране, сообщил, что в акциях протеста приняли участие 800 000 человек, отмечает издание.

Самая крупная акция протеста прошла в Париже. По данным МВД, в ней приняли участие 110 000 человек. CGT указывает, что протестующих было 250 000.

После мирных маршей в нескольких городах Франции произошли столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

При этом глава МВД Лоран Нуньес заявил, что благодаря вмешательству полиции «не было нападений на общественные здания, как 17 октября». Он добавил, что такие действия «систематически прекращались». Нуньес также сообщил, что по состоянию на 19:30 по местному времени (20:30 мск) полиция провела почти 1000 арестов.

24 октября агентство Bloomberg со ссылкой на Нуньеса сообщило, что во Франции в ходе новой общенациональной акции протеста к полудню задержали около 135 человек. Правительство мобилизовало 70 000 сотрудников правопорядка, включая элитные антитеррористические подразделения.

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