Ушаков: для урегулирования украинского кризиса необходимо вести диалог с Европой

«Потому что мало говорить только с Киевом, надо говорить со всей Европой, которая полностью Киев поддерживает [в желании продолжать конфликт], и, может быть, позиция Европы здесь носит такой ключевой характер», – сказал он в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».