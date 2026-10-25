Ушаков: для урегулирования украинского кризиса необходимо вести диалог с Европой
Для урегулирования украинского кризиса необходимо вести диалог с Европой, потому что пока у Евросоюза сохраняется желание вести боевые действия. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Потому что мало говорить только с Киевом, надо говорить со всей Европой, которая полностью Киев поддерживает [в желании продолжать конфликт], и, может быть, позиция Европы здесь носит такой ключевой характер», – сказал он в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».
Ушаков добавил, что необходимо проработать мирное соглашение по украинскому конфликту.
Отдельно Ушаков отметил, что после российско-американского саммита в Анкоридже у него сложилось впечатление, что «американская администрация может что-то такое надиктовать и заставить Киев выполнить» соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
22 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние контакты по урегулированию конфликта на Украине. 21 октября он заявил, что трехсторонние переговоры по Украине могут пройти в 10-х числах ноября.
25 октября Ушаков заявил, что первая после паузы трехсторонняя встреча по украинской тематике, которая состоится в ноябре, будет носить «пристрелочный» характер – без высоких ожиданий.