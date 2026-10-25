В ОАЭ закрыли пляжи после разлива нефти

Bloomberg отметил, что за последние месяцы регион не раз страдал от подобных утечек нефти. Так, в августе недалеко от юго-восточного побережья Омана танкер сел на мель, в результате чего властям пришлось бороться с разливом нефти. Через некоторое время Иран также ликвидировал разлив нефти у острова Кешм. Рядом с местом разлива нефти находилась колония черепах, которые находятся под угрозой вымирания.