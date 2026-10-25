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В ОАЭ закрыли пляжи после разлива нефти

Анна Суслова

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) закрыли еще несколько пляжей из-за угрозы загрязнения нефтью после разлива с морского танкера в Персидском заливе. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на местные власти в двух эмиратах.

В эмирате Шарджа был закрыт пляж Аль-Хамрия. По словам местных властей, мера направлена на предотвращение загрязнения окружающей среды. В эмирате Рас-эль-Хайма сообщили, что все пляжи также были закрыты. Причину такого решения местные власти не назвали.

Разлив нефти был обнаружен 23 октября министерством климата ОАЭ у побережья Умм-эль-Кувейна, к северу от Дубая. В министерстве отметили, что воздух в Умм-эль-Кувейне, Шардже и Аджмане не представляет опасности для здоровья местных жителей.

Bloomberg отметил, что за последние месяцы регион не раз страдал от подобных утечек нефти. Так, в августе недалеко от юго-восточного побережья Омана танкер сел на мель, в результате чего властям пришлось бороться с разливом нефти. Через некоторое время Иран также ликвидировал разлив нефти у острова Кешм. Рядом с местом разлива нефти находилась колония черепах, которые находятся под угрозой вымирания.

23 октября власти эмирата Шарджа в ОАЭ временно закрыли пляж Аль-Хамрия из-за угрозы загрязнения нефтью после разлива с морского танкера. Специализированные службы и другие профильные ведомства принимают меры, чтобы не допустить попадания нефтяного загрязнения на побережье.

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