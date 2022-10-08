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Общество

На Крымском мосту подорван автомобиль и загорелись цистерны с топливом

Спикер парламента республики обвинил в этом Украину
Ведомости
Алена Попова / ТАСС

На железнодорожном мосту через Керченский пролив произошел пожар, сообщает «РИА Новости». На кадрах, снятых очевидцами, видно, что часть автомобильного моста обрушилась. Движение по мосту полностью остановлено.

Причиной стал подрыв грузового автомобиля, сообщает РБК со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета частично обрушены.

Арки моста не повреждены, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков. Он указал, что о причинах и последствиях говорить рано.

Повреждения на мосту не носят тяжелого характера, мост будет оперативно восстановлен, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, в инциденте виновата украинская сторона.

Крючков также сообщил, что к запуску готовят паромную переправу. Он заверил, что Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. «Все логистические схемы на случай ЧС отработаны», – написал Крючков.

Президент Владимир Путин распорядился создать правительственную комиссию в связи с ЧП, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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