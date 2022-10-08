На Крымском мосту подорван автомобиль и загорелись цистерны с топливом

На Крымском мосту подорван автомобиль и загорелись цистерны с топливомСпикер парламента республики обвинил в этом Украину
На железнодорожном мосту через Керченский пролив произошел пожар, сообщает «РИА Новости». На кадрах, снятых очевидцами, видно, что часть автомобильного моста обрушилась. Движение по мосту полностью остановлено.
Причиной стал подрыв грузового автомобиля, сообщает РБК со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета частично обрушены.
Арки моста не повреждены, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков. Он указал, что о причинах и последствиях говорить рано.
Повреждения на мосту не носят тяжелого характера, мост будет оперативно восстановлен, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, в инциденте виновата украинская сторона.
Крючков также сообщил, что к запуску готовят паромную переправу. Он заверил, что Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. «Все логистические схемы на случай ЧС отработаны», – написал Крючков.
Президент Владимир Путин распорядился создать правительственную комиссию в связи с ЧП, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.