Чернышенко: теракт на Крымском мосту не вызвал существенного оттока туристов
После теракта на Крымском мосту существенный отток туристов не зафиксирован, но правительство и Министерство финансов России проработали выделение 1,6 млрд руб. поддержки для туротрасли Крыма и Севастополя, рассказал на совещании кабмина вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Ростуризму поручено постоянно мониторить ситуацию в отрасли и предоставить в правительство данные об оценке бюджета», – рассказал вице-премьер. По его словам, выделение 1,6 млрд руб. с Минфином обсуждалось в рамках перераспределения средств внутри нацпроектов по туризму. «До среды Ростуризм должен подготовить и представить соответствующие нормативные акты», – добавил Чернышенко.
Как рассказал вице-премьер, на момент ЧП в Крыму находилось порядка 50 000 туристов из других регионов, среди тех, кто уже завершал отдых, 1000 человек воспользовались возможностью бесплатного продления проживания на сутки. Пассажиры задержанных поездов были расселены в отели Феодосии и Симферополя. Пребывание туристов будет компенсировано за счет бюджета республики, отметил Чернышенко: такое поручение дал глава Крыма Сергей Аксенов. Утром 8 октября Ростуризм при поддержке Минцифры запустил федеральную горячую линию для туристов, которая помогала региональному кол-центру обрабатывать обращения, и сейчас она продолжает свою работу.
«Отмечу, что на сегодняшний день существенного оттока туристов в Крыму не зафиксировано: количество отмен бронирований на более поздние даты пока незначительное», – подытожил Чернышенко.
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. После этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крыма.
В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста.
9 октября Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. «Сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Авторы, исполнители и заказчики которого — спецслужбы Украины», — заявил президент РФ.