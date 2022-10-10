Чернышенко: теракт на Крымском мосту не вызвал существенного оттока туристов

Как рассказал вице-премьер, на момент ЧП в Крыму находилось порядка 50 000 туристов из других регионов, среди тех, кто уже завершал отдых, 1000 человек воспользовались возможностью бесплатного продления проживания на сутки. Пассажиры задержанных поездов были расселены в отели Феодосии и Симферополя. Пребывание туристов будет компенсировано за счет бюджета республики, отметил Чернышенко: такое поручение дал глава Крыма Сергей Аксенов. Утром 8 октября Ростуризм при поддержке Минцифры запустил федеральную горячую линию для туристов, которая помогала региональному кол-центру обрабатывать обращения, и сейчас она продолжает свою работу.