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Чернышенко: теракт на Крымском мосту не вызвал существенного оттока туристов

Ведомости

После теракта на Крымском мосту существенный отток туристов не зафиксирован, но правительство и Министерство финансов России проработали выделение 1,6 млрд руб. поддержки для туротрасли Крыма и Севастополя, рассказал на совещании кабмина вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Ростуризму поручено постоянно мониторить ситуацию в отрасли и предоставить в правительство данные об оценке бюджета», – рассказал вице-премьер. По его словам, выделение 1,6 млрд руб. с Минфином обсуждалось в рамках перераспределения средств внутри нацпроектов по туризму. «До среды Ростуризм должен подготовить и представить соответствующие нормативные акты», – добавил Чернышенко.

Как рассказал вице-премьер, на момент ЧП в Крыму находилось порядка 50 000 туристов из других регионов, среди тех, кто уже завершал отдых, 1000 человек воспользовались возможностью бесплатного продления проживания на сутки. Пассажиры задержанных поездов были расселены в отели Феодосии и Симферополя. Пребывание туристов будет компенсировано за счет бюджета республики, отметил Чернышенко: такое поручение дал глава Крыма Сергей Аксенов. Утром 8 октября Ростуризм при поддержке Минцифры запустил федеральную горячую линию для туристов, которая помогала региональному кол-центру обрабатывать обращения, и сейчас она продолжает свою работу.

«Отмечу, что на сегодняшний день существенного оттока туристов в Крыму не зафиксировано: количество отмен бронирований на более поздние даты пока незначительное», – подытожил Чернышенко.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. После этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крыма.

В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста.

9 октября Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. «Сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Авторы, исполнители и заказчики которого — спецслужбы Украины», — заявил президент РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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