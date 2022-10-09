По двум полосам Крымского моста запустили движение

По данным Минтранса РФ, работы завершили к 16:00, легковые автомобили теперь могут проехать по мосту в обе стороны. Проектировщики и геодезисты проводят работы по обследованию и инструментальной диагностике поврежденного участка, к работам привлечены водолазы, добавили в ведомстве.