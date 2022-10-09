По двум полосам Крымского моста запустили движение
Движение по двум полосам Крымского моста запущено, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале. Проезд после ЧП на мосту утром 8 октября осуществлялся в реверсном режиме.
«На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерное ограждение. Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее», — сообщил вице-премьер.
По данным Минтранса РФ, работы завершили к 16:00, легковые автомобили теперь могут проехать по мосту в обе стороны. Проектировщики и геодезисты проводят работы по обследованию и инструментальной диагностике поврежденного участка, к работам привлечены водолазы, добавили в ведомстве.
Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пока по Крымскому мосту разрешен проезд только легковому транспорту, а автобусы и грузовики будет перевозить паром.
8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил Хуснуллин.