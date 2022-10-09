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Общество

По двум полосам Крымского моста запустили движение

Ведомости

Движение по двум полосам Крымского моста запущено, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале. Проезд после ЧП на мосту утром 8 октября осуществлялся в реверсном режиме.

«На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерное ограждение. Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее», — сообщил вице-премьер.

По данным Минтранса РФ, работы завершили к 16:00, легковые автомобили теперь могут проехать по мосту в обе стороны. Проектировщики и геодезисты проводят работы по обследованию и инструментальной диагностике поврежденного участка, к работам привлечены водолазы, добавили в ведомстве.

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Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пока по Крымскому мосту разрешен проезд только легковому транспорту, а автобусы и грузовики будет перевозить паром.

8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил Хуснуллин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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