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Аксенов заявил, что на Крымском мосту разрешен проезд только легкового транспорта

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Движение по автомобильной части Крымского моста смогут осуществлять только легковые машины, железнодорожная ветка будет работать в обычном режиме, а автобусы и грузовики перевезет паром. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов. 

«В данный момент продолжается работа по организации стабильного транспортного сообщения между республикой Крым и Краснодарским краем. До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили», — написал глава полуострова. 

Перевозить автобусы и большегрузные автомобили будет паром «Лаврентий». Он будет ходить по маршруту Керченский морской рыбный порт – порт «Кавказ», уточнил Аксенов. Автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн и пассажиры будут перевозиться по маршруту порт «Крым» – порт «Кавказ». Паромная переправа является бесплатной.

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Накануне вечером глава Крыма сообщил, что руководитель правительственной комиссии зампредседателя правительства Марат Хуснуллин поручил запустить автомобильное движение по двум полосам моста к утру воскресенья.

8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста. В Минтрансе России приступили к оценке повреждений, требуемых объемов и сроков восстановительных работ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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