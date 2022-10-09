Аксенов заявил, что на Крымском мосту разрешен проезд только легкового транспорта
Движение по автомобильной части Крымского моста смогут осуществлять только легковые машины, железнодорожная ветка будет работать в обычном режиме, а автобусы и грузовики перевезет паром. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.
«В данный момент продолжается работа по организации стабильного транспортного сообщения между республикой Крым и Краснодарским краем. До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили», — написал глава полуострова.
Перевозить автобусы и большегрузные автомобили будет паром «Лаврентий». Он будет ходить по маршруту Керченский морской рыбный порт – порт «Кавказ», уточнил Аксенов. Автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн и пассажиры будут перевозиться по маршруту порт «Крым» – порт «Кавказ». Паромная переправа является бесплатной.
Накануне вечером глава Крыма сообщил, что руководитель правительственной комиссии зампредседателя правительства Марат Хуснуллин поручил запустить автомобильное движение по двум полосам моста к утру воскресенья.
8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста. В Минтрансе России приступили к оценке повреждений, требуемых объемов и сроков восстановительных работ.