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NYT: взрыв на Крымском мосту организовал Киев

Ведомости

За нападением на Крымский мост стоит Украина, заявил газете The New York Times высокопоставленный украинский чиновник. Киев официально не подтверждал свою причастность к взрыву на мосту, в результате которого обрушились автомобильные пролеты и погибли три человека.

«Чиновник, говоря на условиях анонимности из-за запрета правительства на обсуждение взрыва, добавил, что спецслужбы Украины организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту», — пишет газета. 

NYT также напомнила прошлые заявления Киева о том, что Крымский мост является законной целью для совершения удара.

По данным газеты, движение по мосту в последние недели активизировалось, поскольку РФ направляла танки и артиллерийскую технику к линии фронта в Херсонской области. Издание со ссылкой на аналитиков отмечает, что без моста через Керченский пролив «у Кремля было бы мало хороших вариантов для снабжения этих войск горючим и военной техникой из своих запасов в России». 

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8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста. 

Повреждения на мосту не носят тяжелого характера, мост будет оперативно восстановлен, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, в инциденте виновата украинская сторона.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Президент Владимир Путин подписал указ, которым в целях «усиления мер защиты» ФСБ переданы полномочия «по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край — Крым в период их эксплуатации». В Темрюкском районе Краснодарского края, где находится Крымский мост, введен «желтый» уровень террористической опасности, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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