NYT: взрыв на Крымском мосту организовал Киев

По данным газеты, движение по мосту в последние недели активизировалось, поскольку РФ направляла танки и артиллерийскую технику к линии фронта в Херсонской области. Издание со ссылкой на аналитиков отмечает, что без моста через Керченский пролив «у Кремля было бы мало хороших вариантов для снабжения этих войск горючим и военной техникой из своих запасов в России».