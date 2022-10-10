Хуснуллин: повреждение опоры Крымского моста устранят в конце недели

По предварительным данным, необходима замена двух пролетов железнодорожного моста, рассказал Хуснуллин, сейчас идет работа по составлению графика демонтажа поврежденных конструкций, он будет готов в течение трех дней. Поставки металлоконструкций для ремонта моста также начнутся в конце недели, добавил он.