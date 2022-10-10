Газета
Общество

Хуснуллин: повреждение опоры Крымского моста устранят в конце недели

Ведомости

В ходе осмотра места теракта на Крымском мосту выявили повреждение одной из опор, его планируется устранить к концу недели, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«В результате диагностики выявлена необходимость устранения повреждений деформационного шва на одной из опор. Предварительный срок устранения повреждения опор — конец этой недели», – сказал он.

Данное повреждение не влияет на безопасность движения автомобилей по открытой полосе, подчеркнул он. Всего в работах по ликвидации последствий теракта задействованы порядка 150 человек.

По предварительным данным, необходима замена двух пролетов железнодорожного моста, рассказал Хуснуллин, сейчас идет работа по составлению графика демонтажа поврежденных конструкций, он будет готов в течение трех дней. Поставки металлоконструкций для ремонта моста также начнутся в конце недели, добавил он.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. После этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крыма. 

В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли три человека — пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста.

9 октября президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. «Сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Авторы и исполнители и заказчики которого — спецслужбы Украины», — заявил президент РФ.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Путин заявил о жестком ответе в случае продолжения Украиной терактов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных