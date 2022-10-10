Хуснуллин: повреждение опоры Крымского моста устранят в конце недели
В ходе осмотра места теракта на Крымском мосту выявили повреждение одной из опор, его планируется устранить к концу недели, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«В результате диагностики выявлена необходимость устранения повреждений деформационного шва на одной из опор. Предварительный срок устранения повреждения опор — конец этой недели», – сказал он.
Данное повреждение не влияет на безопасность движения автомобилей по открытой полосе, подчеркнул он. Всего в работах по ликвидации последствий теракта задействованы порядка 150 человек.
По предварительным данным, необходима замена двух пролетов железнодорожного моста, рассказал Хуснуллин, сейчас идет работа по составлению графика демонтажа поврежденных конструкций, он будет готов в течение трех дней. Поставки металлоконструкций для ремонта моста также начнутся в конце недели, добавил он.
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. После этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крыма.
В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли три человека — пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста.
9 октября президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. «Сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Авторы и исполнители и заказчики которого — спецслужбы Украины», — заявил президент РФ.
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