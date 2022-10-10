Путин заявил о жестком ответе в случае продолжения Украиной терактов
Игнорировать действия киевского режима невозможно. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ.
«Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно», — сказал российский лидер.
Затем Путин признал удары по инфраструктуре Украины. По его словам, такое решение было принято по предложению Минобороны РФ и Генштаба РФ. Президент уточнил, что атаке подверглись объекты энергетики, военного управления и связи Украины.
Путин добавил, что если украинские власти попытаются продолжить совершать теракты на территории России, то ответ будет жестким и соразмерным тем угрозам, которые Киев создает для РФ.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал оперативное совещание Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. Близкий к Кремлю источник сообщил «Ведомостям», что заседание было запланировано еще до теракта на Крымском мосту.
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. После этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крыма.
В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли три человека — пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста.
9 октября Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. «Сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Авторы и исполнители и заказчики которого — спецслужбы Украины», — заявил президент РФ.
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