Путин заявил о жестком ответе в случае продолжения Украиной терактов

В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли три человека — пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста.