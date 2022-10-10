Зеленский сообщил об угрозе критической инфраструктуре на всей территории Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об угрозе объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.
«У них две мишени. Энергообъекты – по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг. <...> Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда», — написал он в своем Telegram-канале.
Зеленский также призвал людей оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности. Мэр Киева Виталий Кличко призвал граждан брать с собой в укрытия теплую одежду, воду, запасы еды и зарядные устройства для телефонов. Также он призвал не въезжать на территорию Киева. Кличко также сообщил, что есть несколько попаданий в критическую инфраструктуру города.
Обстрелы Киева и других городов Украины начались сегодня утром. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ, неподалеку находится офис Зеленского. Позже он рассказал, что в результате ракетных ударов по Киеву погибли пять мирных жителей, ранения получили 12 человек. Весь киевский метрополитен приостановил работу, станции используются как убежища.
Помимо этого, прилеты были зафиксированы и в других городах, в том числе в Днепре, Львове и Тернополе, об этом сообщили мэры городов в своих Telegram-каналах. В СМИ писали, что в некоторых районах Тернополя и Львова в результате ракетных ударов жители остались без электричества. По словам мэра Львова Андрея Садового, после ракетных ударов ТЭЦ приостановила работу.
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